Jimena Monteverde contó la verdad sobre su participación en el programa de Mirtha Legrand: “Tuve una crisis, casi termino en la guardia”

Para Jimena Monteverde, este 2026 se vio completamente revolucionado tras la decisión de no formar más parte de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale. Ante esta situación, la mítica diva de los almuerzos manifestó su tristeza por no contar más con la experta en gastronomía, con quien había formado una divertida dupla televisiva. En este marco, la cocinera habló en exclusiva con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina por La Once Diez, donde contó los verdaderos motivos detrás de su tajante decisión.

La palabra de Jimena Monteverde al alejarse del programa de Mirtha Legrand

Luego de que Mirtha Legrand se haya enterado al aire de que Jimena Monteverde ya no sería parte de su staff, la histórica presentadora del programa de los almuerzos manifestó su congoja y tristeza por no contar más con ella. Asimismo, recalcó que nadie le había avisado de su ausencia, pero que de igual modo le deseaba los mejores éxitos en esta nueva etapa que comenzaba. Ahora fue el turno de la propia protagonista de revelar el trasfondo de su elección.

Jimena Monteverde con Mirtha Legrand | Instagram

“Mi programa podría ser grabado, pero como va bien el canal decide mantenerlo en vivo y es por eso que no puedo estar en los dos lugares. Espero se pueda arreglar, me siento tironeada”, señaló la experta en gastronomía dejando en claro que su salida de la productora de Nacho Viale -Story Lab- se debe únicamente a la superposición de horarios. En este marco, confesó las severas consecuencias emocionales que le generó no estar más al lado de la diva y de su nieta, por lo que su cuerpo le pasó factura.

Jimena Monteverde con Mirtha Legrand y Juana Viale | Instagram

El mal momento de Jimena Monteverde: "Tuve una crisis"

De acuerdo con lo manifestado por Jimena Monteverde, estos abruptos cambios de planes no estaban previstos en su agenda laboral. Sin embargo, su figura está pisando fuerte en la grilla televisiva, razón por la cual tuvo que tomar una difícil determinación. “Cuando me enteré de que tenía que dejar los almuerzos tuve una crisis que casi me voy a la guardia, me sentí muy mal, hace mucho no me pasaba un quiebre nervioso así”, aseguró dejando en claro el shock emocional que le provocó la noticia.

Finalmente, la experta en recetas culinarias remarcó que hubo un choque de intereses entre sus ambiciones. Por un lado, seguir firme junto a La Chiqui y su heredera; y, por el otro, comenzar a abrirse su propio camino en la pantalla chica a través de su propio ciclo de cocina: “Me da mucha pena a mí también no poder seguir en los almuerzos, habíamos generado una complicidad muy grande con Mirtha y con Juana”, concluyó.

De esta manera, Jimena Monteverde dejó abierta la puerta de que en un futuro pueda volver a estar al lado de Mirtha Legrand y de Juana si La cocina rebelde (Eltrece) producida por Kuarzo llega a cambiar las logísticas de su transmisión. Por ahora, los programas de la afamada cocinera se llevan a cabo de lunes a viernes en vivo debido a la respuesta favorable de la audiencia. Esto significaría un distanciamiento -físico- temporal entre las tres conductoras.

NB