Lejos de la televisión y actuación, el extravagante negocio de Cande Molfese ubicado en Palermo

En los últimos años, varias figuras del espectáculo decidieron diversificar sus carreras e invertir en nuevos proyectos por fuera de la televisión y el teatro. La gastronomía se convirtió en uno de los rubros favoritos y Cande Molfese no quiso quedarse afuera de esa tendencia.

Cande Molfese

Si bien su agenda sigue ligada a los medios y al escenario, la actriz dio un paso firme en el mundo emprendedor y abrió su propio espacio en Palermo. Se trata de una nueva sucursal de Borja, un café de especialidad que combina identidad, diseño y una propuesta gastronómica alineada con su estilo de vida.

Un café con impronta propia

La idea comenzó a gestarse en 2019, cuando Cande Molfese soñaba con abrir un restaurante vegano. Sin embargo, el proyecto evolucionó hasta convertirse en un café de especialidad. La oportunidad se concretó cuando su excuñado abrió la primera sede de Borja en Juramento y Vidal, y ella decidió sumarse para crear su propia sucursal en República de la India 2895, en pleno Palermo.

Borja, de Cande Molfese

“Sentía que tenía muchas ideas, pero me costaba concretarlas, así que después de mucho tiempo de planearlo en el medio, mi excuñado abrió su primer café de especialidad, Borja, en Juramento y Vidal, y pensé en asociarme con él y abrir mi propia sucursal, con una inclinación y tinte hacia lo mío”, contó la actriz.

Que ofrece el café de Cande Molfese

El local de Cande Molfese ofrece opciones para desayunar, merendar, almorzar y cenar, con una carta que incluye platos vegetarianos, veganos y alternativas sin TACC. “Tiene mucho de lo que soñé”, reconoció sobre el espacio que logró materializar tras meses de trabajo.

Cande Molfese

“Cada vez que voy, me siento, me da el sol, están todos en movimiento y veo todo ese sueño que deseé tanto tiempo, siento que no caigo. No puedo creer que sea mío, que tenga mi nombre. Me siento muy afortunada”, expresó. Hoy, Borja funciona a toda ritmo y se consolidó como uno de los nuevos puntos elegidos en Palermo, demostrando que, lejos de los sets de grabación, Cande Molfese encontró otra pasión que también la representa.