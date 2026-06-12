Cómo era la casa donde vivió Sandro y que hoy sigue despertando fascinación

Sandro fue uno de los máximos ídolos de la canción popular argentina y latinoamericana . Su música, entre baladas y fusionando el erotismo, la rebeldía y el romanticismo, llegó al corazón de varios fanáticos y generaciones, tanto que lo denominaron popularmente como "El Gitano" o "Sandro de América". Este estilo de él se construyó también alrededor de su moda, con inspiración de Elvis Presley y una imagen magnética, provocativa y sofisticada.

Si bien mantenía esa imagen pública, era conocido también por su amor por lo excéntrico y diferente, siendo propietario de grandes refugios que siguen siendo fascinación de sus fanáticos. La mítica mansión de Banfield sigue siendo un espacio en común y un ícono dentro de Buenos Aires. Con su estilo ecléctico, excéntrico y lujoso, se diferencia del de otras celebridades, marcando el maximalismo y el estilo europeo histórico como protagonista.

Sandro

Lujo al mejor estilo ecléctico con influencia europea: la casa de Sandro en Banfield

Sandro fue uno de los iconos de la música más importante, y que logró influenciar a las generaciones siguientes. Pero no fue solo sus canciones y su estilo rebelde y romántico lo que queda en el presente para todos los fanáticos. Su gran mansión de Banfield se volvió un punto de encuentro entre las mujeres, que siguen fascinadas con la excentricidad y el estilo lujoso que mantenía el cantante en su propiedad del día a día. Con importante influencia ecléctica, la propiedad ocupa 1.700 metros cuadrados totales, con una arquitectura de estilo rococó, rodeada de un gran parque con pinos, estatuas, piscina y una estricta seguridad.

Además del patio delantero, desde donde se destacaba una fachada con balcones y los ventanales de la mansión, el patio trasero se transformaba en un lugar en el que se relajaba Sandro y también sus invitados. Tanto la cochera como el perímetro de la piscina están revestidos con piedra de color claro y paredes de plantas para darle un toque natural y un color verde llamativo. Desde mesadas de exterios hasta reposeras, el espacio contaba con la idea de hacer grandes reuniones que todos pudieran disfrutar.

La excéntrica casa en Banfield de Sandro / Créditos: Hernán Churba

El interior de la casa de Sandro: excentricidades y con impronta de los estilos Luis XV y Barroco

El estilo europeo, ecléctico y maximalista también aparecía en el interior de la gran mansión de Sandro. Con una fuerte impronta de los estilos Luis XV y Barroco, el hall de entrada y la escalera comenzaba a marcar una paleta de colores de blancos y dorados, con detalles muy notorios en un rojo pasional. Esta combinación, sumándose a la decoración y el mobiliario, aumentaba aún más la sensación de lujo y la impronta romántica del propio cantante.

Los invitados disfrutaban de una especie de castillo europeo, con grandes candelabros colgando del techo y el uso de pesadas cortinas, dispuestas al mejor estilo de telones de teatro con volados y alzapaños, viviendo aún más intensamente el dramatismo del espacio. Los ventanales conectaban con el patio trasero, haciendo que la entrada de luz natural refleje por sobre las tonalidades claras, y permitiendo disfrutar de una vista hacia su piscina.

La excéntrica casa en Banfield de Sandro / Créditos: Hernán Churba

Los espacios favoritos de Sandro

La mansión de Sandro, apodada por él como "Banfield Village", se distribuye en dos plantas con todo tipo de habitaciones: living-comedor, piano bar, biblioteca y escritorio, cocina, suite, dormitorios secundarios, gimnasio, estudio de grabación y cochera subterránea. El estilo y la paleta de colores claros, dorados y rojos se mantenía en cada uno de los espacios, generando aún más dramatismo a los objetos de lujo que poseía el cantante.

El Piano Bar se volvió una habitación icónica para los fanáticos y los medios de comunicación, ya que mantenían un diseño temático, romántico y residencial de los años 70 y 80, todo lo que significó Sandro en sus años de oro. La propiedad, que permanece cerrada y es la herencia de su última mujer, Olga Garaventa, guarda mucho del estilo de lo que fue el cantante, y sigue siendo un ícono para todas sus fanáticas, que no dudan en reunirse en las afueras del famoso paredón de granito de unos cuatro metros de alto.

La excéntrica casa en Banfield de Sandro / Créditos: Hernán Churba

Sandro fue uno de los músicos argentinos más icónicos e importantes de Latinoamérica. Su estilo romántico, seductor y rebelde marcó a todas las generaciones, y se expuso a través de sus baladas y su moda. Además, su gran mansión de Banfield se volvió un espacio emblemático para las fanáticas que buscan seguir reuniéndose allí, para celebrar todo lo que el cantante les dejó. Desde un paredón, una colección de autos, hasta un diseño ecléctico y europeo, la casa de puertas blancas hoy sigue despertando fascinación y grandes recuerdos a todos los seguidores.