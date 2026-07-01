Las vacaciones de Evangelina Anderson y Emma Demichelis en Marbella: del impacto por la luna fresa al relax en la playa

Evangelina Anderson y Emma Demichelis disfrutan de unos días en Marbella, un destino que se convirtió en parte de la historia familiar y que cada año vuelve a reunirlos en la Costa del Sol. La ciudad andaluza ofrece un entorno mediterráneo donde madre e hija comparten momentos de descanso y actividades que reflejan la complicidad entre ambas. Entre paseos, tardes de playa y espacios pensados para la calma, esta escapada se presenta como una experiencia que combina naturaleza y relax.

El increíble viaje a Marbella de Evangelina Anderson y su hija, Emma Demichelis

Evangelina Anderson eligió nuevamente Marbella como destino para disfrutar de unos días de descanso junto a su hija Emma Demichelis. La modelo suele regresar a la Costa del Sol española, un lugar cargado de recuerdos familiares desde la época en que Martín Demichelis jugaba en el Málaga y donde nacieron dos de sus hijos. Este entorno mediterráneo se convirtió en un refugio habitual para la familia, con playas, clima cálido y espacios que invitan a la desconexión.

Evangelina Anderson

En esta ocasión, la exparticipante de MasterChef Celebrity y su hija más pequeña vivieron un momento especial al contemplar la llamada “luna fresa”, la primera luna llena de junio que tiñe el cielo con tonalidades únicas. Ambas compartieron esa experiencia en la playa, disfrutando de la calma nocturna antes de entregarse al sol y al mar durante el día. La combinación de instantes mágicos y rutinas simples define el estilo de sus escapadas, donde lo cotidiano se mezcló con este extraordinario fenómeno.

Las imágenes que trascendieron muestran a Evangelina Anderson en bikini de colores degradados, con gafas de sol y una sonrisa relajada bajo una estructura de madera típica de los espacios chill-out de Marbella. El mar de fondo y la estética del lugar refuerzan la idea de un entorno pensado para el descanso. Emma Demichelis, por su parte, se convirtió en compañera inseparable de su madre, protagonizando momentos de diversión y complicidad que marcaron estas vacaciones.

Evangelina Anderson en Marbella

La rutina de la presentadora y la pequeña en España incluye paseos por la costa, visitas a mercados locales y cenas al aire libre. En distintas oportunidades, la modelo destacó la importancia que tiene para ella compartir tiempo de calidad con sus hijos, y en este viaje con la menor de los hermanos Demichelis se reflejó esa intención. Las tardes de playa se complementaron con bebidas refrescantes, caminatas por jardines y descansos en reposeras rodeadas de vegetación.

Entre la luna fresa y el relax playero: La escapada europea de Evangelina Anderson y su hija, Emma

Las imágenes que compartió en las últimas horas Evangelina Anderson mostraron que el viaje también tuvo espacio para la espontaneidad. Evangelina y Emma grabaron un video para la cuenta de TikTok de la niña, mostrando su complicidad en bailes y juegos. Estos momentos se sumaron a largas jornadas de playa y al disfrute de un entorno diseñado para el descanso. La mezcla de actividades familiares y pequeños lujos cotidianos define el estilo de las vacaciones de la artista.

La piscina también fue protagonista, con imágenes de la expareja de Martín Demichelis disfrutando sobre un inflable en forma de cisne y luciendo un bikini estampado. La postal veraniega reforzó la idea de un viaje que combina relax con diversión, siempre en compañía de sus hijos. La estética de los espacios, con detalles cuidados y ambientes luminosos, se convirtió en parte del atractivo de la experiencia.

Marbella, con su ambiente cosmopolita y soleado, se consolida como el lugar elegido por Evangelina Anderson para recargar energías. La ciudad ofrece un equilibrio entre lujo discreto y vida cotidiana, con playas extensas, gastronomía variada y rincones que invitan a la contemplación. Para la familia, este destino no solo significa descanso, sino también conexión con recuerdos y vivencias pasadas. El tránsito de la contemplación de la luna fresa a las tardes interminables de playa resume la esencia de esta escapada de madre e hija.

Evangelina Anderson en Marbella

Evangelina Anderson y Emma Demichelis vivieron en Marbella unas vacaciones que mezclaron instantes únicos con rutinas familiares. La contemplación de la luna fresa, los días de playa y las actividades compartidas reflejaron un viaje marcado por la calma y la complicidad madre e hija. La ciudad española se reafirma como el escenario elegido para disfrutar de la naturaleza, el sol y el mar, en un entorno que combina recuerdos, relax y momentos cotidianos.

VDV