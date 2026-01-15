Martín Demichelis se mostró cerca de su hijo Bastian tras el accidente que casi les cuesta la vida, en un presente que combina la preparación del joven futbolista con la cercanía de su padre. A pocas semanas del inicio de año, el entrenador y su hijo reflejaron un vínculo sólido que se mantiene en medio de nuevos desafíos.

La cercanía de Martín Demichelis y su hijo Bastian tras un accidentado inicio de año

Martín y Bastian Demichelis

En las últimas horas, el exfutbolista compartió en sus redes sociales un video en el que se lo ve acompañando al adolescente en su preparación física para afrontar un nuevo año competitivo en el club millonario. El joven, fruto de su pasada relación con Evangelina Anderson, ya forma parte de las divisiones juveniles desde hace varios años y comparte equipo con Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maxi López.

En el posteo, Marín Demichelis destacó el presente de su hijos Bastian y marcó una diferencia con su propia etapa como jugador. “Acompañando desde temprano a Bastian en su preparación. Pinta mejor que el padre”, escribió en referencia al futuro del joven, que se perfila con entusiasmo en el mundo del fútbol argentino.

La imagen del entrenador junto al adolescente llega pocos días después de un cierre de año que estuvo marcado por un episodio inesperado en Punta del Este. Rápidamente sus seguidores destacaron el compromiso de Bastian en su preparación física y felicitaron al exdefensor por la constante presencia en la carrera de su hijo.

Valentino López y Bastian Demichelis

El accidente en Punta del Este que casi le cuesta la vida a la familia Demichelis

El 31 de diciembre, Martín Demichelis y sus hijos fueron protagonistas de un momento de tensión en las playas de Punta del Este. Según la información difundida en A la Tarde (América), el entrenador y los jóvenes los arrastró la corriente y debieron ser rescatados por guardavidas.

Martín Demichelis

Las imágenes que se conocieron luego del incidente mostraron cómo guardavidas, que se encontraban en el lugar surfeando, lograron sacarlos del agua en medio de la preocupación de quienes se encontraban en el lugar. “Están vivos de milagro”, comentaron al aire en el programa de Karina Mazzocco, destacando la peligrosidad del hecho.

Según explicó Oliver Quiroz en A la Tarde, la zona en la que se metieron al mar Martín Demichelis y su familia no está habilitada. “Lo que me dicen es que es una playa que no tiene guardavidas, que hace mucho tiempo se viene reclamando eso”, comentó el periodista. Además aclararon que el lugar se destaca por corrientes que parecen inofensivas.

Bono, Martín y Bastian Demichelis en Punta del Este

Martín Demichelis se mostró cerca de su hijo Bastian tras el accidente que casi les cuesta la vida, en un inicio de año que refleja su vínculo. La imagen de ambos marca un presente en el que el acompañamiento constante se combina con nuevos desafíos deportivos y personales, consolidando una relación fuerte.

VDV