Así es el espectacular jardín de Marcela Kloosterboer: pileta gigante, juegos y hasta un mini bosque propio

Desde hace más de 30 años, Marcela Kloosterboer decide llevar su vida con conciencia del medio ambiente y en defensa de los derechos de los animales. Estos valores fueron transmitidos en la conformación de su hogar a través de la creación de espacios sustentables y con estilo ecologista que se encarga de presumir en sus redes sociales. En las últimas horas, la afamada actriz compartió algunas de las imágenes que capturaron los momentos más significativos de su vida, donde prevalecieron sus momentos de ocio, su tiempo en familia, salidas con amigos, la gastronomía, pero también, el espectacular jardín que conformó en su vivienda de Benavídez.

El jardín ecologista y sustentable de Marcela Kloosterboer

Marcela Kloosterboer es una de las artistas más queridas y reconocidas del ambiente. Sus interpretaciones en algunos de los programas más reconocidos de la televisión -tales como: Son Amores, Verano del 98, Mi Familia es un Dibujo, Chiquititas, Herederos de una Venganza y Valientes, entre otros- la llevaron a consagrarse una figura indiscutida de los medios.

Marcela Kloosterboer | Instagram

En el plano personal, la intérprete se encuentra casada con Fernando Sieling y juntos tuvieron dos hijos, Juana y Otto. La flamante pareja decidió construir una vivienda que esté dentro de los parámetros de su estilo de vida. Es así que, luego de haber compartido un carrusel lleno de postales de diversos momentos de “Estos días”, se pudo apreciar algunos de los detalles más íntimos de su lujosa residencia, sobre todo, en la zona del parque, donde se destaca una amplia piscina, una frondosa arboleda, su rincón favorito de su casa y hasta un compost, el cual es visitado por pájaros que picotean el abono.

La pileta de Marcela Kloosterboer | Instagram

Desde diversos ángulos, se puede ver como junto a su marido, diseñaron un espacio ideal para todos los integrantes del clan. Por un lado, se encuentra una zona donde se destaca la presencia de juegos de madera que recrean una plaza para sus retoños. Asimismo, tiene instalada una gran piscina donde poder pasar las agobiantes tardes de verano. Sus hijos aprovecharon los primeros calorcitos de la temporada primavera verano 2025-2026 para darse un chapuzón.

En otro de los rincones, predominan los muebles de exterior en el que se destaca un imponente sillón circular cubierto de cuerina color negra donde poder descansar en completa comodidad, rodeada de almohadones a tono y con un paisaje lleno de arbustos, árboles y plantas. Para conectar con la energía de la tierra, también cuenta con reposeras livianas conformadas por colchonetas y una pequeña estructura de madera que funcionan como respaldo aportando comodidad y confort.

Finalmente, en un rincón del exterior, Marcela tiene un espacio dedicado a la creación de un compost. Esta técnica es utilizada por los ecologistas para transformar desechos orgánicos en abono natural para el suelo. Este también funciona como atractivo para que los pájaros como la gallareta se acerquen a conectar con la naturaleza. Su casa se adapta perfectamente a su filosofía de vida.

Marcela Kloosterboer | Instagram

El jardín ecológico y moderno de Marcela Kloosterboer no es solo un espacio verde, sino un manifiesto de su compromiso con la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza. A través de este oasis hogareño, la actriz demuestra que es posible integrar la belleza y la funcionalidad en armonía con el medio ambiente, inspirando a sus seguidores a adoptar a transformar sus propios espacios en refugios de biodiversidad.

NB