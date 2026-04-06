Agustina, la hija de Mauricio Macri, celebró el cumpleaños de su novia, Bernardita Barreiro

Una de las parejas con más perfil bajo entre las celebridades es la de Agustina Macri, la hija de Mauricio Macri, y Bernardita Barreiro, modelo y hermana de Dolores Barreiro. Ambas mujeres se conocieron hace varios años, y llevan una convivencia tierna y tranquila en España. Sin embargo, en los últimos días, sorprendieron a los usuarios de las redes sociales al mostrar la intimidad del cumpleaños de la modelo, y las románticas fotos que se tomó junto a su pareja.

El cumpleaños de Bernardita Barreiro, la pareja de Agustina Macri

El pasado fin de semana, en España, se llevó a cabo uno de los festejos más tiernos e íntimos de los fanáticos de la moda. Bernardita Barreiro, la modelo, celebró su cumpleaños en la tranquilidad de su hogar. Fiel a su estilo alejado de la mediatización, compartió algunas de las historias de Instagram que sus amigos e invitados subieron a sus redes sociales. El festejo se caracterizó por el estilo relajado, y la presencia muy romántica de Agustina Macri, la hija mayor de Mauricio Macri e Yvonne Bordeu.

Entre el “banquete del amor” que prepararon en la mesa, se destacaban ensalada verde, endivias, bagels, papas rústicas al horno, pan, crema de queso con aceite de oliva y una fuente de vegetales con almendras fileteadas, todo decorado por un ramo de tulipanes violetas. Otro detalle que brindó calidez y felicidad al festejo, fue la inclusión de tres tortas diferentes. Primero, una torre de frutillas estaba decorada por una "B" de chocolate. Seguido a eso, "manifestaron" suerte y dinero, con una torta decorada de monedas de chocolate. Y como tercer agregado, optaron por una clásica para todos los gustos. Agustina no dudó en ponerse al lado de su pareja, al momento de cantar la canción del cumpleaños, decretando el amor que ambas se tienen.

El cumpleaños de Bernardita Barreiro, la pareja de Agustina Macri

La historia de amor entre Agustina Macri y Bernardita Barreiro

Hace más de cinco años, comenzaron a correr rumores de un romance entre una modelo y la hija mayor de Mauricio Macri. Agustina Macri y Bernardita Barreiro comenzaron a salir, lejos de la mirada mediática, y armaron su vida en España, continuando con sus trabajos y sus sueños personales.

Sin embargo, en abril del 2021, Dolores Barreiro compartió una foto de ambas y una libreta de matrimonio. De esta manera, escribió y anunció: "Matrimonio feliz". Lejos de lo que esperaba la pareja enamorada, la misma generó confusiones entre los usuarios, pensando que había sido Dolores la que se casó con la hija de Macri. Finalmente, ambas dejaron en claro la importancia de la intimidad, mostrándose juntas en algunas postales de historias de Instagram, y compartiendo algunas notas en revistas españolas.

El cumpleaños de Bernardita Barreiro, la pareja de Agustina Macri

En los últimos días, volvieron a ser tendencia en redes sociales, al mostrarse nuevamente juntas en el festejo de cumpleaños de Bernardita Barreiro. Entre sus seres queridos y la tranquilidad de su hogar, la feliz pareja volvió a mostrarse tan unida como siempre, y dieron buenas ideas para originales celebraciones, como el uso de las tres tortas para manifestación. Los usuarios no dudaron en dejar sus felicitaciones y comentar algunos de los detalles que se lucieron.

A.E