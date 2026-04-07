La nueva vida de Yvonne Bordeu, la primera esposa de Mauricio Macri: cambio de carrera, terapias y un refugio lejos de Capital

Yvonne Bordeu eligió el campo. No como escapada de fin de semana, sino como modo de vida. Tiempo que dejó atrás Buenos Aires y todo lo que alguna vez la rodeó por ser quien es: hija del piloto Juan Manuel Bordeu y primera esposa de Mauricio Macri, con quien se casó en 1981 y tuvo a sus tres hijos mayores, Agustina, Jimena y Francisco.

Yvonne Bordeu y un estilo de vida diferente en Balcarce

Su refugio es La Petrona, el espacio que construyó dentro de La Peregrina, la estancia familiar en Balcarce. Ahí pasa largas temporadas, comparte tiempo con sus hijos y su nieto Alfredo, y desconecta de verdad. Lo contó en entrevista para La Nación, y su redes muestran su elección de vida: los caballos, el campo y una vida más tranquila forman que son su presente.

Yvonne hoy, junto a caballos, y una foto de su casamiento con Mauricio Macri en 1981.

El giro profesional va en ese sentido: Yvonne es licenciada en Psicología y hoy forma parte del equipo de Coaching con Caballos de Nadine Bell, la iniciativa Healing with Horses que opera en la Argentina. En 2025 dictó encuentros formativos en Pilar, y en sus redes aparecen publicaciones sobre retios, bienestar y procesos personales.

Dentro de ese trabajo, también participa de programas de liderazgo dirigidos a CEOs, mandos medios y futuros líderes, enfocados en desarrollar presencia, autoridad natural, claridad para tomar decisiones y coherencia entre intención, mensaje y acción. Ahí los caballos cumplen un rol central, porque responden de manera inmediata a la seguridad, la consistencia y la claridad de quien lidera.

Yvonne Bordeu y el perfil bajo que mantiene desde hace años

Ese corrimiento también se vuelve más marcado si se lo compara con otro momento de su vida: Yvonne fue parte de una boda de altísima exposición en 1981, cuando se casó con Macri en la iglesia Nuestra Señora del Pilar y celebró en el Alvear Palace Hotel ante unos 1500 invitados. Hoy, en cambio, su vida se organiza en otra escala. El bajo perfil tampoco es algo reciente: sus apariciones públicas fueron siempre contadas, como en 2018, cuando acompañó a su hija Agustina Macri en una avant première y volvió a quedar ligada a un universo del que hace tiempo eligió correrse.

Yvonne Bordeu junto a su actual pareja.

En el plano personal, el año pasado se la vio junto a Federico Giménez Zapiola, consultor publicitario, divorciado y padre de cuatro hijos, en un evento en el edificio Kavanagh. En ese momento, trascendió que la relación llevaba más de un año, aunque desde entonces no hubo actualizaciones públicas sobre el vínculo. Antes de él, la única relación conocida tras su divorcio de Mauricio Macri había sido con el empresario Carlos Sánchez, de quien se separó en 2019.