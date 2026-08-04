Así fue la historia de amor de Facundo Moyano y Eva Bargiela que terminó en un escandaloso divorcio

La historia de amor entre Facundo Moyano y Eva Bargiela fue marcada como uno de los escándalos mediáticos más conocidos de los últimos años, y que combinó el universo de la política con las pasarelas argentinas. Mientras que, en la actualidad, la modelo se enfoca en la construcción de su nueva familia con Gianluca Simeone y su recién nacido, el exdiputado enfrenta una realidad compleja y un panorama judicial delicado tras verse involucrado en graves denuncias policiales recientes por lesiones y privación ilegítima de la libertad. En este contexto, los usuarios recordaron el vínculo que los unió durante un par de años, y que también terminó con un duro y complicado divorcio.

Facundo Moyano, Eva Bargiela

La historia de amor de Facundo Moyano y Eva Bargiela: un escandaloso comienzo que anunciaba el final

Facundo Moyano y Eva Bargiela apostaron al amor entre ellos, cuando se conocieron en el 2016. Aquel flechazo inicial ocurrió en un restaurante de Palermo, dando inicio a un noviazgo que se mantuvo alejado de los medios de comunicación, a pesar de la importancia que ambos tenían en el universo político y del modelaje argentino. Sin embargo, y a pesar de sus intentos por mantenerse bajo perfil, rápidamente acaparó las portadas de las revistas por una fuerte tormenta e inestabilidad. En 2017, una inesperada crisis provocó una ruptura temporal, período en el cual Moyano comenzó un vertiginoso y muy publicitado romance con la famosa modelo Nicole Neumann.

Las cámaras de televisión registraron viajes al exterior y cenas románticas, sumergiendo a los protagonistas en un triángulo amoroso de gran repercusión, que generó discordias entre los tres. A pesar de esto, unos meses después de haberse separado, el dirigente político buscó el perdón de la influencer, y ella decidió apostar nuevamente al amor, aceptando una reconciliación que consolidó el noviazgo con una madurez renovada. La pareja dejó atrás las turbulencias y comenzó a planificar un proyecto de vida compartido a largo plazo.

Este plan dio su gran paso en octubre de 2021. Moyano y Bargiela sellaron su unión mediante un emotivo casamiento por civil celebrado en el Registro Civil de la calle Uruguay. Rodeados de familiares íntimos y amigos cercanos, festejaron luego con un exclusivo almuerzo en un restaurante de Palermo Soho, el mismo barrio que los vio nacer como pareja. Frente a la prensa, ambos se mostraron visiblemente conmovidos y declararon que la boda representaba el triunfo de su amor frente a los viejos escándalos del pasado. Lo que no se esperaban era que el amor terminaría un tiempo más tarde.

Facundo Moyano, Eva Bargiela

La separación mediática de Facundo Moyano y Eva Bargiela: el divorcio polémico que duró dos años

En septiembre de 2023, mientras Eva Bargiela participaba en el certamen Bailando por un Sueño, Facundo Moyano se presentó en el programa político Verdad/Consecuencia. Allí, ante una pregunta casual, el dirigente gremial lanzó una fría declaración que congeló las pantallas: anunció unilateralmente que se encontraban separados. Según expuso la propia modelo, se enteró en vivo de su propia ruptura mientras cenaba con amigas en su casa.

Este suceso no solo se convirtió en una de las separaciones más duras de la televisión, sino que, además, dio paso a una feroz guerra en Tribunales. El principal foco de conflicto radicó en la liquidación de los bienes conyugales y un controvertido acuerdo prenupcial. Moyano pretendía ejecutar un divorcio exprés e individual amparado en que no debían dividirse activos bajo ese convenio. Sin embargo, la defensa legal de la influencer impugnó el documento por irregularidades técnicas ante escribano público. Se exigía una fuerte compensación económica alegando el desmedro profesional y laboral que sufrió al postergar su carrera para acompañar el proyecto político de su cónyuge.

Tras dos años de mediaciones frustradas, acusaciones cruzadas y un total desacuerdo financiero, la batalla legal concluyó formalmente el miércoles 20 de agosto de 2025. Ambas partes se presentaron en la audiencia obligatoria y firmaron el divorcio definitivo. A la salida de la sede judicial, el exdiputado se mostró visiblemente tenso e incómodo con los cronistas, mientras que la modelo e influencer expresó un profundo alivio al declarar ante los medios que cerraba una etapa sumamente difícil para priorizar a su nueva familia. En +CARAS, Bargiela reflexionó: “Te quedás con el miedo de volver a sufrir o que te vuelvan a lastimar. Nunca culpé a mis decisiones. Por haberme casado y que no funcione no digo: ‘No creo más en el amor’. Yo sí creo. Quizás estuve con una persona con la que no funcionó”.

Facundo Moyano, Eva Bargiela / Créditos: Pablo Cuarterolo

En la actualidad, poco o nada queda de esa historia y tanto Facundo Moyano como Eva Bargiela viven realidades completamente diferentes. Ella formó una familia con Gianluca Simeone y continuó creciendo en su profesión. Él pretendió alejarse del foco mediático, aunque en las últimas horas volvió a quedar en el centro de la escena, luego de ser detenido y verse involucrado en una grave denuncia.

A.E