Lejos del minimalismo neutro que suele dominar las tendencias actuales, la residencia que Connie Ansaldi comparte con su hijo, Vincent, funciona como una verdadera galería habitable donde cada rincón cuenta una historia propia. La ex panelista apostó por transformar la arquitectura misma de los ambientes en un lienzo vivo. Entre pisos de madera cálida, mobiliario ecléctico y una paleta cromática que salta sin miedo del azul profundo al rosa pastel, la propiedad refleja una personalidad magnética, lúdica y profundamente artística.

Connie Ansaldi mostró su casa de estilo ecléctico

Connie Ansaldi: Un tributo cinematográfico y un recibidor con sello propio

El recorrido visual de la casa de Connie Ansaldi sorprende desde el primer vistazo en el espacio de trabajo y descanso, un sector de doble altura dominado por una imponente cortina roller estampada en blanco y negro con la icónica escena de El joven manos de tijera. Este guiño directo a la filmografía de Tim Burton dialoga con un escritorio funcional, una silla ergonómica negra y un sillón de cuero marrón suavizado con almohadones bordados de inspiración folclórica.

La casa de Connie Ansaldi con guiños a Tim Burton

A pocos pasos, un espejo de grandes dimensiones con marco mosaico multicolor captura la esencia del lugar y lleva impresa una declaración de principios: "Amarte es la obra de arte". La propuesta se completa en la zona de tránsito hacia la planta alta, donde los escalones de madera lustrada exhiben contrahuellas intervenidas con ilustraciones botánicas en tonos crema y ocre, acompañadas por barandas metálicas oscuras que aportan estructura industrial.

El comedor de Connie Ansaldi como epicentro artístico y guiños pop

Si hay un ambiente que condensa el espíritu audaz del hogar, es el comedor principal de Connie Ansaldi. Allí, el techo deja de ser una superficie olvidada para convertirse en protagonista absoluto gracias a un monumental mural circular de fondo lila donde emerge la figura de un toro pintado con realismo vibrante. Debajo de esa obra celestial, una mesa de tapa marmolada rodeada de sillas acrílicas transparentes aligera visualmente el espacio y permite que brillen los detalles: desde una cabecera tapizada con una corona dorada al estilo Basquiat hasta un aparador de madera clásica coronado por esculturas y un espejo antiguo.

Living comedor con mural de toro y bar rosa

La impronta pop también dice presente debajo de la escalera, donde un rincón bar se roba todas las miradas. Un barril metálico reciclado en rosa chicle funciona como bodega y mesa de apoyo frente a un mural oscuro iluminado por el efecto visual de un rayo de neón con la frase "Let's Dance". En la misma sintonía creativa, la mesa ratona del living despliega una curaduría de libros de arte, mazos de oráculos, velas aromáticas en frascos de vidrio y cerámica artesanal sobre un camino de mesa con estampado botánico.

Connie Ansaldi: Naturaleza desbordante, olas japonesas y un pasillo galáctico

El despliegue muralista alcanza su punto máximo en las paredes de la escalera y los pasillos, donde conviven universos estéticos completamente distintos. Por un lado, una explosión de flora y fauna —con aves en pleno vuelo, mariposas monarca y flores de colores saturados— trepa por los muros blancos. Por otro, una reinterpretación circular de "La gran ola de Kanagawa" aporta serenidad oriental sobre un lecho de peonías pintadas en acuarela.

Connie Ansaldi: Pasillo y toilette de autor

Incluso los espacios más íntimos y de circulación escapan a lo convencional. El toilette impacta con un empapelado o pintura de trazo continuo en blanco y negro de estética hipnótica, cortado apenas por un pequeño marco rojo. Mientras tanto, el pasillo distribuidor invita a un viaje nocturno: sus paredes pintadas en azul petróleo profundo conducen la mirada hacia un cielo raso intervenido como una nebulosa estrellada, coronado por una lámpara colgante de vidrio facetado en forma de estrella.

Pared de la escalera con colibrí, flores y mariposas, comedor luminoso con silla azul con corona dorada, y pared con La Gran Ola de Kanagawa mezclada con flores.

Con una sensibilidad estética que privilegia la emoción por sobre las reglas rígidas del interiorismo, Connie Ansaldi logró consolidar junto a Vincent un hogar irrepetible, donde cada muro funciona como una ventana a la imaginación y confirma que el mejor diseño siempre es aquel que se anima a jugar.