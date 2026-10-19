Las mejores fotos de las vacaciones de Connie Ansaldi en Shanghai: "Una ciudad llena de estímulos"

Connie Ansaldi viajó a China en el marco de Innovation Experience (IE) y encontró en cada recorrido un motivo para sorprenderse, detenerse y sacar una fotografía. A través de sus redes sociales, compartió algunas de las imágenes de su estadía y explicó por qué el destino la llevó a registrar mucho más de lo habitual: la cantidad de estímulos que ofrece la ciudad hizo que cada salida se convirtiera en una oportunidad para descubrir algo nuevo.

Connie Ansaldi visitó China

"Nunca en mi vida saqué TANTAS fotos en un viaje. Shanghai es una ciudad tan llena de estímulos que es imposible abarcar todo lo que contiene", escribió la comunicadora al presentar las postales. Entre las experiencias que mostró se encuentra su paso por Suzhou, conocida por sus canales y su arquitectura tradicional, además de propuestas gastronómicas que convierten platos y postres en parte del atractivo turístico.

Suzhou y las tradiciones chinas que despertaron la curiosidad de Connie Ansaldi

Uno de los puntos destacados del recorrido de Connie Ansaldi fue Suzhou, una ciudad que describió como "la ciudad del agua". Allí, la experiencia turística incluye propuestas para acercarse a la estética de la China antigua mediante vestuarios tradicionales, maquillaje y peinados inspirados en otras épocas.

Connie Ansaldi recorrió las calles de Shangai

La comunicadora contó que existen distintos locales donde los visitantes pueden prepararse para recorrer las calles con esa indumentaria. Aunque decidió no sumarse a la experiencia, explicó con humor el motivo: tiene "menos paciencia que un colibrí". Su comentario aportó una mirada personal sobre una actividad que forma parte de la oferta cultural del lugar y que permite a los turistas participar de una tradición visual que despierta interés entre quienes visitan la región.

La gastronomía china y el atractivo de las experiencias virales que vivió Connie Ansaldi

La comida también ocupó un lugar central en las publicaciones de Connie Ansaldi. En su relato, destacó las propuestas que combinan sabores con presentaciones llamativas: panes con formas de panda, cafés con figuras de animales en la espuma y helados inspirados en dragones, entre otras opciones.

Connie Ansaldi disfrutó de la gastronomía China

"Cada lugar de comida tiene una oportunidad viral", resumió. La frase refleja una de las particularidades que más le llamaron la atención durante el recorrido: la manera en que la gastronomía se integra a la experiencia turística y ofrece motivos para fotografiar, compartir y descubrir. En las imágenes que publicó aparecen distintos momentos dedicados a probar helados y recorrer espacios que forman parte de esa cultura visual.

De las postales de viaje a la inteligencia artificial, los drones y la robótica: así fue el viaje de Connie Ansaldi

Las fotografías compartidas por Connie Ansaldi corresponden a una primera etapa de su experiencia en el país oriental. La comunicadora anticipó que, después de esos recorridos, se sumergiría en las actividades de Innovation Experience, vinculadas con algunas de las principales transformaciones tecnológicas de la actualidad.

Así fue el viaje de Connie Ansaldi

"Voy a ir subiendo las fotos en el tiempo libre porque estamos todo el día de acá para allá en el programa de IE", explicó. Su publicación también incluyó referencias a sus proyectos profesionales: invitó a escuchar un nuevo capítulo de Innovadores Atómicos, con el director médico de Elea, y recomendó el Nivel Azul de Academia de Polímatas. Así, el viaje de Connie Ansaldi reúne dos dimensiones que conviven en su relato: el descubrimiento cultural de un destino que la sorprende a cada paso y la posibilidad de profundizar en nuevos conocimientos.