Así es la cocina de Carla Quevedo: estantes flotantes, una isla y detalles retro

Carla Quevedo comparte habitualmente retazos de su vida cotidiana en sus plataformas digitales, pero pocas veces detiene la mirada en los rincones de su casa con tanta precisión como en este diseño. Ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, su cocina funciona como el verdadero corazón de la propiedad: un espacio amplio, totalmente integrado y con una fuerte impronta de diseño de autor que combina texturas cálidas, materiales nobles y una paleta de colores muy equilibrada. La actriz y escritora logró armar un ambiente que prioriza la funcionalidad cotidiana sin resignar una estética sumamente cuidada, armónica y llena de personalidad propia.

Cada detalle de este sector refleja una curaduría consciente donde el confort y la estética van de la mano. La elección de los materiales principales busca generar una atmósfera envolvente que invita tanto al disfrute solitario de un café matutino como a recibir amigos para cocinar durante el fin de semana, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro verdaderamente dinámico y cálido.

Carla Quevedo abrió las puertas de su cocina

Así es la cocina de Carla Quevedo: la isla central y el desayunador, el centro de la escena

Para el sector principal Carla Quevedo eligió una isla que delimita el espacio de manera sutil pero muy efectiva. La estructura cuenta con una base pintada en un tono celeste pastel que aporta luminosidad, suma frescura visual y quiebra con acierto la monocromía de la madera. Sobre esta base descansa una mesada de material resistente, ideal para las tareas culinarias del día a día y para la preparación cómoda de diversas recetas caseras.

Acompañan a la isla dos banquetas altas de madera clara con un diseño minimalista de respaldos curvos, pensados específicamente para desayunar por la mañana o compartir una charla informal mientras se cocina. En el suelo, un sutil sector de baldosas calcáreas con motivos geométricos en tonos tostados y blancos marca una transición visual respecto al piso principal de madera tarugada, un recurso clásico de la arquitectura tradicional que ordena con precisión las distintas zonas del espacio.

Así es la cocina de Carla Quevedo

Madera y estanterías flotantes en la cocina de Carla Quevedo

El ambiente de Carla Quevedo está dominado por estructuras de noble veta que aportan una textura envolvente a toda la planta. Los bajo mesadas y las altas columnas de guardado mantienen una línea sumamente limpia, de herrajes ocultos y formato contemporáneo que optimiza cada centímetro disponible para mantener el orden absoluto.

Uno de los mayores aciertos del sector es la gran alacena flotante suspendida sobre el bloque principal. Este mueble abierto funciona como un perfecto exhibidor de vajilla artesanal de cerámica, tazas, cuencos y pequeños elementos cotidianos, sumando además plantas colgantes que aportan frescura y un toque orgánico indispensable. Detrás de esta zona se vislumbra el área de cocción, equipada con artefactos modernos en acero inoxidable y utensilios dispuestos de manera ordenada, lo que demuestra que se trata de un espacio viviente, dinámico y de uso frecuente.

Los estantes flotantes de la cocina de Carla Quevedo

Lejos de los espacios minimalistas y fríos, la propiedad de la actriz incorpora elementos decorativos que remiten a décadas pasadas con un criterio muy actual y sofisticado. Las tazas de impronta vintage, los recipientes antiguos distribuidos en las repisas y la vajilla expuesta generan una atmósfera nostálgica pero completamente descontracturada.

La iluminación también juega un papel fundamental en la dinámica del lugar: pequeñas luces embutidas en el cielorraso refuerzan la claridad general, mientras que los tonos pasteles de la barra y los accesorios seleccionados completan una postal de decoración que equilibra con inteligencia la modernidad urbana de Saavedra y la comodidad de un hogar pensado para habitarse todos los días. Esta armonía visual consolida un clima hogareño donde cada objeto cuenta una historia particular y aporta carácter al conjunto general.

Flores y piezas de autor en la casa de Carla Quevedo

De esta manera, Carla Quevedo consolida un espacio que refleja a la perfección su forma de ver el entorno: auténtica, detallista y con una sensibilidad estética marcada por el cruce constante entre lo clásico y lo contemporáneo. Un refugio urbano donde cada elección de diseño posee un propósito claro, funcional y profundamente personal.