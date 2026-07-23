Un árbol en el medio de la casa y un baño que sorprende: la casa hedonista de Carla Quevedo, la ex de Pedro Rosemblat

Carla Quevedo marcó un camino en la fama a través de sus talentos artísticos, como una gran actriz consagrada, reconocida internacionalmente por su memorable papel debut en el ganador del Óscar El secreto de sus ojos , y una escritora de primera. Durante dos años en su vida, mantuvo una relación con Pedro Rosemblat, actual pareja de Lali Espósito. Pero lejos de toda su personalidad públicamente reconocida, demostró que el arte y el amor llegaban hasta su hogar.

En 2023, la artista adquirió un antiguo PH histórico ubicado en Buenos Aires y decidió renovarlo por completo para convertirlo en su santuario de relajación definitivo y su "casa hedonista", como ella misma lo nombró. La propiedad se reformó de manera integral bajo una filosofía de diseño que prioriza el placer y el estímulo visual constante, y obtuvo como resultado un oasis urbano único que refleja fielmente su sensibilidad artística.

Carla Quevedo

El refugio hedonista de Carla Quevedo: la estética de un verano eterno

Una casa hedonista busca crear un espacio exclusivo para el disfrute, el bienestar y los sentidos, basada en la filosofía de que el placer es el propósito principal de la vida. Carla Quevedo tomó esta definición y decidió remodelar un PH histórico, ubicado en una pintoresca calle del barrio de Palermo. Esta singular propiedad comenzó su metamorfosis arquitectónica a mediados de 2023, y se destacó del de las celebridades por su apuesta a buscar espacios llenos de personalidad, eludiendo lugares planos y minimalistas, inspirándose fuertemente en las obras pictóricas de David Hockney.

Con este norte conceptual, el equipo de diseño, compuesto por arquitectos de Ohio Estudio, concibió una atmósfera que emula un verano eterno, inundando cada rincón de luz natural y vitalidad. Desde su primera impresión, en la entrada, la vivencia sensorial busca impactar a los habitantes de la casa y a los visitantes. Al trasponer el umbral, son recibidos por una imponente estructura tubular metálica que convive armónicamente con los muros de ladrillo originales expuestos, equilibrando a la perfección el peso histórico del inmueble con la frescura de la arquitectura moderna, o con las paredes de cerámica estilo subway.

La casa hedonista de Carla Quevedo

La casa se caracteriza por llamar la atención de todos, buscando colores de fuerte protagonismo y que dialoguen con la búsqueda de relajación. Es por eso que, en habitaciones como el living, se restauraron los antiguos pisos de madera pinotea y se priorizó la colocación de un mobiliario orgánico que invita al descanso. La paleta de colores es, sin dudas, el hilo conductor de la narrativa hedonista de la propiedad. Lejos de la frialdad del blanco convencional, el espacio se tiñe de tonalidades vibrantes donde predomina un cálido color salmón, inspirado en los pigmentos del PH original, y algunos detalles en marrón, amarillo o azul.

El esquema cromático estimula la imaginación de la escritora en su cotidianidad, y se mantiene a lo largo de todas las habitaciones. La propiedad incluye un exclusivo espacio de dormir, un amplio escritorio creativo, un patio con pileta y tres baños estratégicamente distribuidos, creando espacios de relajación, ejercicio y todo tipo de actividades que pueda realizar en la intimidad de su hogar, sin perder ese toque moderno de las tendencias actuales.

El baño principal es uno de los puntos principales de atención, ya que rompe con cualquier esquema tradicional para convertirse en una obra de arte habitable. Revestido en llamativos azulejos de tono verde oliva y equipado con griferías de diseño vanguardista, este ambiente emula la frescura de un spa privado integrado a la naturaleza del patio. La importancia de este baño radica en su concepción hedonista: un espacio destinado al cuidado personal y al mimo diario, donde el agua y los reflejos de luz actúan como un bálsamo renovador.

La casa hedonista de Carla Quevedo

Los espacios de descanso y desconexión de Carla Quevedo

Las casas de los famosos se vuelven un refugio de descanso y desconexión, pero para Carla Quevedo también se convirtió en su espacio que funciona como un motor de inspiración y un refugio contra el ruido exterior. Entre las habitaciones de descanso, como el baño, el living se consolida como ese epicentro de calma absoluta, un entorno despojado de tecnología invasiva donde los sillones mullidos invitan a la lectura y a la introspección. Descontracturada y bohemia, enriquece por la calidez de la madera pinotea original y una luz tamizada que cambia con las horas del día. Este living no fue pensado para las convenciones sociales rígidas, sino como un territorio de ocio puro donde Carla puede desconectarse por completo de las exigencias de la industria del espectáculo.

De la misma manera, y conectado a su zona de trabajo, se despliega la biblioteca, un elemento vital que funciona como el verdadero corazón intelectual de la propiedad y punto principal de sesiones de fotos para sus redes sociales. La actriz apuntó a tener un mueble a medida con su colección de libros y objetos queridos, exhibidos sobre estantes que dialogan cromáticamente con el resto de la vivienda. Asimismo, presenta un sillón empotrado a la pared, que le permite encerrarse en su mundo de fantasía.

La estética de la biblioteca combina el orden geométrico con el caos creativo de los textos manuscritos, anotaciones y arte plástico. Este rincón es sagrado porque representa su cable a tierra, el espacio donde nacen sus ideas y donde pasa horas investigando nuevos proyectos literarios.

La casa hedonista de Carla Quevedo

La conexión con la naturaleza en la casa de Carla Quevedo

El alma de la reforma para construir la casa de Carla Quevedo radica en su capacidad para derribar las fronteras entre el interior y el exterior, integrando la vida vegetal de una manera casi orgánica. Es por eso que el elemento más disruptivo y poético del diseño es, sin dudas, el imponente árbol en el medio de la casa. Esta planta exótica se erige majestuosa en el corazón de la propiedad, contenida por el formato de la escalera que permite que su copa crezca buscando el cielo. Este pulmón verde central no solo actúa como un eje escultórico que organiza la circulación de los ambientes, sino que también inunda las habitaciones de una luz cenital cambiante que muta a lo largo de las estaciones del año y le da un brillo especial y natural.

​ La casa hedonista de Carla Quevedo

De la misma manera, el gran patio, y el verdadero epicentro de la vida social y el relax de la actriz, rompe con la monotonía del cemento urbano gracias a sus frondosas enredaderas, sus macetas texturadas y un diseño de paisajismo silvestre pero sofisticado. El patio funciona como una extensión natural del living y la cocina, y se destaca por su conexión directa con los balcones del segundo piso y su gran piscina para el verano y disfrutar con sus amigas. Ambos espacios verdes son esenciales porque configuran su propia definición de lujo contemporáneo: el acceso directo a la naturaleza sin salir de la gran ciudad.

​ La casa hedonista de Carla Quevedo

Un árbol en el medio de la casa y un baño que sorprende son solo algunos de los detalles más llamativos de la casa hedonista de Carla Quevedo, la ex de Pedro Rosemblat. La vivienda reformada se consolida como un manifiesto arquitectónico del disfrute personal y la libertad creativa, y cada rincón de este PH histórico en Palermo demuestra que el verdadero lujo reside en diseñar espacios que respondan a los deseos más profundos del habitante, lejos de las modas pasajeras.

A.E