Carla Quevedo abrió las puertas de su casa y mostró su living: sillón sumergido en el piso, televisión miniatura y un cuarto para su perrito

El hogar de una figura pública siempre despierta curiosidad, especialmente cuando se trata de conocer los rincones más íntimos de su cotidianeidad. Carla Quevedo, reconocida por su trabajo actoral en producciones nacionales e internacionales como "El secreto de sus ojos" (2009) y la serie biográfica "Monzón" (2019), decidió compartir con sus seguidores los detalles de su casa a través de su cuenta de Instagram @lodemarta. La artista armó un espacio donde cada objeto cumple una función estética y emocional específica, logrando una atmósfera cálida que prioriza el bienestar personal.

Carla Quevedo mostró su living hedonista

Carla Quevedo: Un living descontracturado con impronta visual

El recorrido por la casa de Carla Quevedo comienza en el sector principal del living, un ambiente pensado desde el disfrute estético y el relax. El diseño del espacio rompe con las estructuras tradicionales mediante una distribución curiosa y funcional de los muebles. Un amplio sillón se encuentra integrado y ligeramente sumergido en el nivel del piso, generando una sensación de cobijo absoluto al sentarse.

Carla Quevedo y su perrito en el sillón sumergido

“En este espacio, el hedonismo está en lo visual”, señala la actriz mientras recorre el lugar. La elección de los elementos decorativos responde a vivencias personales: “Todos los objetos que elegí acá me conectan con alguna parte de mi vida que me lleva a experiencias que me relajan, que me permiten abrirme, que me hacen evocar lindos momentos de mi vida”. La iluminación suave complementa esta zona de descanso que invita a pasar horas leyendo o contemplando los detalles del ambiente.

El rincón multimedia y los detalles a escala, los elegidos de Carla Quevedo

Uno de los puntos que más llama la atención dentro de la ambientación es la integración de tecnología y entretenimiento en formato reductor. Lejos de las pantallas gigantes que dominan la mayoría de los hogares contemporáneos, Carla Quevedo optó por incorporar una televisión en miniatura que se acopla de manera sutil a la estética general del mobiliario. Este detalle aporta un toque de originalidad y demuestra que la proporción de los elementos busca la armonía visual por encima de la ostentación.

Carla Quevedo apuesta por un mini televisor

La curaduría de cada rincón respeta una línea cuidada y cargada de significado sentimental. La disposición de los muebles permite que la circulación sea fluida y que la mirada se detenga en elementos artísticos y recuerdos de viajes. Cada pieza cumple un rol dentro de una narrativa visual muy armónica, donde la comodidad convive con el diseño y las soluciones prácticas para el uso diario.

Carla Quevedo y un espacio pensado para su compañero fiel

El hogar de la artista se completa con un lugar dedicado al bienestar de su mascota, un habitué indiscutido de la casa que cuenta con su propio sector especialmente acondicionado. La relación de la actriz con su perro ocupa un lugar central en su día a día, por lo que la arquitectura interior contempla comodidades específicas para que el animal transite los espacios con total libertad y confort.

Carla Quvedo pensó en un lugar especial para su perro

Hacia el final del recorrido, la atmósfera se vuelve todavía más íntima. “Y este es el lugar a donde vengo a relajarme y dejar todo el día atrás”, comparte sobre su rincón favorito. La experiencia sensorial se completa con la elección de melodías ambientales: “El sonido también es parte de eso, me encanta tener música de fondo mientras hago las distintas cosas que me relajan”. Con este tour virtual, Carla Quevedo confirma que su casa funciona como un fiel reflejo de su personalidad: auténtica, detallista y profundamente conectada con el disfrute de las pequeñas cosas.