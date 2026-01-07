Juan Minujín, Carla Quevedo, Alejandro Awada y Penélope Guerrero arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Desde su estreno en Netflix, la película argentina Transmitzvah se convirtió rápidamente en uno de los títulos más comentados del catálogo. Con una propuesta emotiva, atravesada por la identidad, la familia y la memoria, el film logró captar la atención del público desde el primer momento. Gran parte de ese impacto se explica por las actuaciones de Juan Minujín, Carla Quevedo, Alejandro Awada y Penélope Guerrero, quienes se lucen en una historia profunda y actual.

Transmitzvah en Netflix

La producción, dirigida por Daniel Burman, combina drama y comedia con una mirada sensible y contemporánea. A través de una narrativa íntima y cargada de simbolismo, la película invita a reflexionar sobre los vínculos, los mandatos familiares y el proceso de construcción personal, apoyándose en un elenco sólido que sostiene cada escena con fuerza y autenticidad.

De qué trata Transmitzvah

La historia sigue a Mumy Singer, interpretada por Penélope Guerrero, una mujer trans que se dedica a cantar y bailar yiddish y que regresa a la Argentina luego de muchos años de ausencia. Su vuelta no es casual: busca cerrar una etapa pendiente de su vida vinculada a su identidad y a su historia familiar, marcada por la tradición judía ortodoxa y un ritual que quedó inconcluso en su juventud.

Juan Minujín encarna a Eduardo, el hermano de Mumy, con quien mantiene una relación atravesada por el distanciamiento, las diferencias y los silencios. A lo largo del relato, ambos se ven obligados a reencontrarse y a reconstruir un vínculo que parecía irremediablemente roto, en un proceso cargado de emociones, tensiones y momentos de profunda humanidad.

Un elenco que elevó el relato

Carla Quevedo aporta sensibilidad y matices a un personaje clave dentro del entramado familiar, acompañando el recorrido emocional de la protagonista y aportando una mirada empática sobre los conflictos internos que atraviesan a cada integrante del clan. Alejandro Awada, por su parte, completa el elenco con una actuación sólida y contenida, representando el peso de las tradiciones, las heridas del pasado y las tensiones no resueltas.

Con una trama íntima, actuaciones destacadas y una temática que dialoga con el presente, Transmitzvah se consolida como uno de los estrenos argentinos más fuertes del año en la plataforma. Así, Juan Minujín, Carla Quevedo, Alejandro Awada y Penélope Guerrero confirman una vez más su talento y logran emocionar al público con una historia que deja huella.