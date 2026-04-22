Así es la cocina de Melody Luz: moderna, minimalista y luminosa

Lejos de los excesos y las grandes dimensiones, la cocina de Melody Luz apuesta por un concepto cada vez más valorado: menos espacio, pero mejor pensado. Con una estética limpia y coherente, el ambiente logra transmitir calma desde el primer vistazo, convirtiéndose en mucho más que un lugar funcional.

Melody Luz

El blanco domina la escena y potencia la luz natural, generando una sensación de amplitud que redefine los límites del espacio. Cada elemento de la cocina de Melody Luz parece elegido con intención, desde la disposición del mobiliario hasta los pequeños detalles decorativos, creando una atmósfera íntima y acogedora.

Un espacio pensado a detalle

Uno de los puntos más destacados de la cocina de Melody Luz es el sector de comedor, resuelto con una mesa redonda de superficie tipo mármol y base acanalada, rodeada por sillas tapizadas en bouclé color crema que aportan textura y calidez. La elección de formas suaves y tonos neutros refuerza la armonía visual, evitando sobrecargar el ambiente.

Así es la cocina de Melody Luz

En las paredes, las repisas flotantes en forma de “L” cumplen un rol clave: organizan sin invadir. Allí conviven plantas de interior, macetas minimalistas y pequeños cuadros con marcos negros que suman contraste. La presencia del verde, junto con objetos de impronta personal, le da vida al espacio sin romper su equilibrio.

Detalles minimalistas que elevan el espacio

El conjunto responde a una estética de minimalismo cálido con influencia escandinava, donde predominan las líneas simples y los materiales que invitan al confort. Sin embargo, hay un elemento en la cocina de Melody Luz que rompe sutilmente con la neutralidad: el piso.

Melody Luz

Las baldosas con patrón geométrico en tonos gris y blanco aportan personalidad y dinamismo, elevando el diseño sin saturarlo. Fue así como las elecciones de Melody Luz lograron transformar este rincón en un espacio donde no solo se cocina, sino donde también se disfruta del tiempo y la calma.