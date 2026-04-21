Ivana Icardi reveló por qué no visitó a las hijas de Mauro Icardi en la Argentina: "Ni me conocen"

Ivana Icardi volvió a responder sin filtros desde sus redes y esta vez dejó una definición muy directa sobre el vínculo que mantiene con las hijas de Mauro Icardi. Todo surgió a partir de una caja de preguntas en Instagram, donde una seguidora quiso saber por qué no había ido a ver a sus sobrinas durante su paso por la Argentina. Lejos de esquivar el tema, Ivana contestó con una historia en la que dejó en claro que, para ella, esa visita no tenía sentido.

Ivana Icardi y la distancia con sus sobrinas

“Chicas, yo entiendo que les mata la curiosidad y no han parado de preguntar lo mismo pero ¿No es evidente que no voy a ir a donde esté su madre ni su entorno?”, escribió Ivana Icardi. Después fue todavía más tajante al explicar que la ausencia de Mauro también pesaba en esa decisión. “Además si no está mi hermano, por qué iría a verlas? casi ni me conocen. Es que por donde lo miren no tiene sentido que fuera a verlas”, agregó, en una respuesta que expuso con crudeza la distancia que hoy existe con sus sobrinas.

Ivana Icardi.

La frase dejó al descubierto un dato sensible: más allá del parentesco, Ivana dio a entender que nunca llegó a construir un vínculo real con las nenas. Cuando escribió que “casi ni me conocen”, puso en palabras una lejanía que no parece ser solo geográfica, sino también afectiva. En ese marco, la idea de un encuentro quedó descartada no por una cuestión de tiempos, sino porque, según explicó ella misma, no existe hoy un contexto que lo vuelva natural.

Ivana Icardi y el trasfondo familiar

La respuesta, además, no apareció aislada. En febrero, su hermano Guido Icardi sí se reunió con Wanda Nara y pudo conocer a Francesca e Isabella, un gesto del que Ivana se desmarcó públicamente poco después. En esas mismas semanas volvió a quedar expuesta la interna familiar que arrastra desde hace años con el universo más cercano a Mauro y Wanda.

A eso se suma otro dato que le da más peso a sus palabras: Ivana regresó a la Argentina este mes después de nueve años, en medio del conflicto cada vez más visible entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Esa vuelta alimentó expectativas sobre un posible acercamiento, pero no pasó. Incluso Guido contó hace pocos días que Mauro tampoco fue a verla durante su estadía, otro indicio de la distancia que hoy atraviesa a la familia.

El posteo de Ivana Icardi en el que explicó por qué no fue a ver a sus sobrinas durante su paso por la Argentina.

Con una sola historia, Ivana Icardi terminó aclarando una duda que se repetía entre sus seguidores y, al mismo tiempo, dejó al descubierto cómo está hoy el termómetro familiar. Sin dudar, eligió explicar por qué, aun estando en el país, no consideró la posibilidad de acercarse a ver a sus sobrinas. Y su frase más dura fue, justamente, la que mejor resumió todo: “Casi ni me conocen”.