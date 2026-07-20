Entramos al living de Puli De María: estilo moderno, alfombra de yute y una mesa que comparte con Juliana Awada

Al entrar al living de Puli De María, la sensación inmediata es de una serenidad absoluta. La propuesta estética apuesta por una paleta de colores neutros, donde los tonos grises del amplio sillón modular crean un contraste sofisticado con la calidez de la madera y las texturas orgánicas. La gran alfombra de yute, protagonista del ambiente, aporta esa cuota terrosa necesaria para suavizar las líneas modernas del mobiliario.

Puli De María mostró su living.

El espacio, que funciona como el corazón vibrante de su casa, combina elementos decorativos artesanales, como los platos de fibra natural sobre la pared, con una tecnología integrada de manera impecable. Esta elección de diseño refleja una búsqueda consciente de bienestar, donde cada objeto cuenta una historia y contribuye a una atmósfera relajada.

La alfombra de yute es protagonista en el living de Puli De María.

Puli De María: La pieza que conecta con Juliana Awada

Sin embargo, es la mesa ratona la que eleva la categoría del living. Esta pieza de madera, que conserva la forma y las irregularidades de la corteza del árbol, se convierte en el objeto de deseo por excelencia de la temporada. No es casualidad que este tipo de mobiliario, que rinde culto a la naturaleza sin procesar, sea un sello distintivo también en la casa de Juliana Awada.

La mesa de Juliana Awada que coincide con Puli De María.

La elección de esta mesa, conocida como "corteza de árbol", reafirma el compromiso de ambas con el estilo "eco-luxury", una tendencia que busca integrar piezas únicas de impronta artesanal en interiores contemporáneos. Mientras en el living de Puli el objeto actúa como un punto focal que organiza la dinámica social alrededor del sillón, en el universo estético de Awada funciona como el eje que articula ambientes de absoluta paz y elegancia orgánica.

La mesa de Puli De María.

El diálogo entre dos estilos en la casa de Puli De María

En última instancia, el living de Puli De María y la impronta de diseño de Juliana Awada nos hablan de un mismo lenguaje: el de la autenticidad. Al compartir esta pieza central, ambas referentes demuestran que la verdadera elegancia hoy reside en traer el exterior hacia adentro, privilegiando materiales que mantienen la esencia de la materia prima.

Esta conexión entre las casas de ambas figuras no es solo una anécdota estética, sino una declaración de principios sobre cómo habitar los espacios modernos. La mesa, lejos de ser un simple mueble, se transforma en un puente que une dos visiones del diseño donde el lujo ya no se mide por el exceso, sino por la capacidad de conectar el hogar con la belleza de lo natural y lo genuino.