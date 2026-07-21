La China Suárez sorprendió a sus seguidores con un íntimo mensaje por el Día del Amigo dedicado a Mauro Icardi

La China Suárez volvió a llamar la atención en una fecha muy especial. Lejos de subir alguna imagen festejando el Día del Amigo con las personas que la acompañaron y están junto a ella en los buenos y malos momentos, la artista sorprendió a dedicarle un mensaje a su novio Mauro Icardi.

La China Suárez celebró el Día del Amigo con Mauro Icardi y desató una ola de críticas

En pleno Día del Amigo, la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática al compartir una romántica dedicatoria para Mauro Icardi. La actriz eligió celebrar la fecha con su pareja y definió al futbolista como su "mejor amigo", una publicación que rápidamente se viralizó y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Desde que oficializaron su relación, la pareja suele convertirse en tendencia con cada una de sus apariciones públicas o publicaciones en Instagram. En esta oportunidad, el mensaje de la China Suárez no pasó inadvertido y volvió a despertar el debate entre quienes apoyan el vínculo amoroso y quienes mantienen una postura crítica.

La China Suárez y Mauro Icardi

A través de sus historias de Instagram, la China Suárez compartió una imagen de un recipiente con ramen y le dedicó unas sentidas palabras al delantero. "La felicidad es que tu novio sea tu mejor amigo", escribió en su publicación generando todo tipo de reacciones por parte de los usuarios.

Luego, la China Suárez profundizó sobre los pequeños momentos que disfruta junto a Mauro Icardi: "Compartir momentos simples. Un ramen un lunes cualquiera. Una charla mirando las estrellas. Reírnos de pavadas como dos nenes". Para cerrar la publicación, la cantante dejó una llamativa reflexión sobre el presente que atraviesan como pareja: "Abrazarnos fuerte en lo bueno y en lo malo. Amo la familia que estamos formando".

El posteo de la China Suárez para Mauro Icardi en el Día del Amigo

La China Suárez, en el ojo de la tormenta por su mensaje a Mauro Icardi

Como era de esperarse, la publicación no tardó en multiplicarse en las redes sociales y generó una catarata de reacciones. Mientras algunos usuarios celebraron la complicidad que muestran en cada una de sus apariciones, otros cuestionaron que la China Suárez eligiera dedicar el Día del Amigo exclusivamente a Mauro Icardi.

Entre los comentarios más repetidos, varios internautas señalaron que la ex Casi Ángeles no suele mostrarse con amistades y que, una vez más, centró la celebración en su vínculo con su pareja. En esta oportunidad, la China Suárez evitó responder a las críticas y optó por mantener silencio. En lugar de entrar en la polémica, se limitó a compartir el romántico posteo y a celebrar la relación que mantiene con el futbolista.

Mauro Icardi y la China Suárez

Cabe destacar que la publicación también llega en un momento particular para Mauro Icardi en el plano profesional. Tras no alcanzar un acuerdo para continuar en el Galatasaray de Turquía, el delantero se encuentra sin club mientras define cuál será el próximo paso de su carrera. En medio de esa incertidumbre deportiva, ambos continúan mostrándose unidos y compartiendo parte de su intimidad con sus millones de seguidores.

De esta manera, la China Suárez sorprendió a sus seguidores con un íntimo mensaje por el Día del Amigo dedicado a Mauro Icardi y causó revuelo en redes sociales. Una vez más, ambos lograron instalarse en el centro de la escena mediática con un particular posteo.