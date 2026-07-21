Quién es Micaela Plagayán, la esposa de Donato De Santis de origen armenio

Donato De Santis es uno de los chefs más reconocidos y queridos de la televisión argentina, famoso por su carisma y su pasión por la cocina de su Italia natal. Sin embargo, y lejos de sus trabajos reconocidos por figuras internacionales, es protagonista de una de las historias de amor más sólidas del espectáculo. A fines de los años noventa, una joven llamada Micaela Plagayán, deslumbrada por su talento en la pantalla chica, decidió enviarle un regalo muy especial junto a una carta perfumada para llamar su atención. El romántico gesto funcionó de inmediato y formó a la exitosa pareja que aún se mantiene unidas. Ella marca un rol esencial como compañera de vida, pero también como el pilar fundamental de su exitoso presente familiar y empresarial.

Donato de Santis, Micaela Paglayán

¿Quién es Micaela Paglayán, la esposa de Donato de Santis? Rol esencial en la familia y en la empresa gastronómica

Micaela Plagayán es la esposa de Donato de Santis, pero también una mujer de origen armenio que forjó su propio destino lejos de la gastronomía, desempeñándose en el universo textil como una apasionada estudiante de diseño de indumentaria y trabajadora en el mundo de la moda. Antes de conocer a su esposo, estudió la carrera fashionista, y comenzó a mostrar un poco de interés sobre los talentos culinarios de algunas personas. Eso la llevó a conocer al chef y a cambiar su destino para formar una pareja consolidada, en una constante demostración de amor incondicional hacia Donato .

Ambos no solo construyeron un matrimonio sólido de más de dos décadas, sino que además formaron una familia de cuatro, con sus dos hijas y herederas de la cultura de ambos padres, Raffaela De Santis y Francesca De Santis. Mientras que el cocinero crecía en fama con su carisma e ideas de su Italia natal, Micaela asumió un rol central como empresaria y estratega comercial de sus emprendimientos culinarios, convirtiéndose en el verdadero pilar fundamental de la familia y el cable a tierra de la marca gastronómica familiar.

Transmitiéndoles a sus hijas y a la clientela el respeto por el esfuerzo laboral, el arte y sus ricas raíces pluriculturales, ayuda a su esposo con su restaurante Cucina Paradiso, y mantiene un bajo perfil mediático, a pesar de tener las redes sociales abiertas. Sus más de 20 mil seguidores son testigos de tiernas postales de sus extensos viajes familiares a Europa, celebraciones íntimas y dar visibilidad al crecimiento de sus prestigiosos locales gastronómicos. Sin embargo, y lejos de Donato de Santis, mantuvo en auge su amor por la moda e incluso se volvió dueña de una marca de piezas italianas.

Micaela Paglayán, la esposa de Donato de Santis

Micaela Paglayán: además de ser la esposa de Donato de Santis, marca un perfil relajado y conectado con la moda

Más allá de su famoso esposo, Micaela Plagayán expresó un perfil profesional multifacético, resiliente y de un profundo orgullo cultural. De origen armenio, supo fusionar la rica herencia de sus ancestros con una visión moderna de los negocios y el diseño, y la cultura de Donato de Santis. Aunque el público masivo la asocia directamente al universo culinario de la televisión, ella posee una identidad propia muy marcada por su formación en el diseño de indumentaria y una sensibilidad artística que aplica en cada aspecto de su rutina diaria.

En el ámbito laboral, y además de ser la mente estratégica detrás de la expansión corporativa de la marca familiar, coordinando la estética, el diseño de interiores de los locales y la logística operativa, Micaela despliega su talento con Casa Andina, una tienda online de prendas que fusionan el crochet de la estética bohemia con la ligereza y los colores vívidos de Italia. En esa misma línea, su vida profesional e independiente incluye una activa participación en la preservación de las tradiciones de la colectividad armenia en Argentina, colaborando activamente con eventos culturales y comunitarios que honran la memoria de su familia y sus antepasados.

Su perfil de Instagram funciona como un diario visual donde le da máxima importancia al bienestar integral , el arte y la naturaleza. Lejos de buscar la aprobación de los algoritmos o las tendencias de los influencers, visibiliza sus rutinas de yoga, la meditación, la alimentación consciente y su amor por los paisajes argentinos y europeos, mientras que comparte sus salidas con amigos, su amor hacia Donato y su orgullo por todos los logros que sus seres queridos tienen.

Micaela Paglayán, la esposa de Donato de Santis

La historia de amor de Donato de Santis y Micaela Paglayán los colocaron a ambos en la mirada pública, por la solidez de su matrimonio y el bajo perfil que manejan en medio de la fama. Sin embargo, la mujer armenia demostró ser la verdadera arquitecta de un proyecto de vida que entrelaza con maestría el amor, los negocios y la identidad. Su mirada entrenada para el diseño, su fascinación por aprender de diferentes culturas y su carácter resiliente la definen como una mujer dueña de su propio destino, capaz de liderar un imperio gastronómico sin perder jamás su esencia ni su paz espiritual.

A lo largo de las décadas, Paglayán resguarda la intimidad de sus hijas Raffaela y Francesca , al mismo tiempo que potencia el brillo de Donato en los medios de comunicación y las plataformas digitales y marca un perfil auténtico, creando la intersección exacta entre la tradición ancestral, la creatividad textil y el éxito comercial.

A.E