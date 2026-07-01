Nació Serena, la hija de Julieta Puente: las primeras fotos

En menos de una hora, la vida de Juli Puente cambió por completo con la llegada de Serena, su primera hija. La influencer fitness dio a luz este martes y fue ella misma quien compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde publicó las primeras imágenes de la bebé y expresó la emoción por el inicio de esta nueva etapa junto a su familia.

Julieta Puente: del control obstétrico al parto de Serena

Julieta Puente documentó todo: desde el inicio de su embarazo hasta sus últimos minutos y el momento del parto. Según había detallado el pasado fin de semana, Serena iba a nacer por cesárea antes del 15 de julio. Sin embargo, al parecer, la niña no esperó el cambio de mes y llegó al mundo este martes 30 de junio.

Juli Puente | Instagram

Mediante una cronología detallada en su cuenta oficial de Instagram, la experta en ejercicios contó todos los detalles del nacimiento de su primera hija. Según sus histories, todo comenzó el martes en horas de la tarde en un control obstétrico de rutina. Tras mostrar el monitoreo fetal, en el siguiente posteo sorprendió con una inesperada declaración.

"Amigas, pasaron cosas. Porque no sería nuestra vida si no hubiese adrenalina”, comenzó diciendo. Acto seguido, explicó cómo fue el momento en el que su médica decidió llevarla a quirófano. “En el preciso instante en el que subí la Story con mi obstetra empezó a pasar de todo y perdimos totalmente el control de la situación”.

Fiel a su estilo, prometió contar todo una vez que pudiera recomponerse del shock de saber que en minutos iba a convertirse en mamá. Asimismo, comprometida con sus seguidores, quienes la acompañaron en esta etapa de gestación brindándole apoyo moral, recomendaciones y hasta dándoles consejos, sostuvo: “Mucho para contarles (será con detalles). Estoy exhausta. Denme tiempo, pero ustedes tienen que saber antes que nadie que sin planificarlo… ¡Llegó el día!”. Siempre pendiente de su comunidad digital, lanzó: “¡No podía dejar de pasar por acá para avisarles, apenas haya novedades les cuento! Gracias por acompañarme con más amor que nadie, el miedo es total y el escenario para nada perfecto pues ni el bolso teníamos en el auto, pero así es mi vida”.

El story time de Julieta Puente | Instagram

El nacimiento de Serena, la hija de Julieta Puente

A menos de 24 horas de haber dado a luz, Julieta Puente compartió un conmovedor video en el que registró el nacimiento de Serena. Cómo había anticipado, la llegada al mundo fue por cesárea. Las imágenes la muestran en el quirófano junto a su pareja Facundo Migueleña, quien la acompañó en todo momento y nunca le soltó la mano. Ambos, visiblemente nerviosos y emocionados, recibieron a su beba en brazos, mientras los tres se fundían en un abrazo lleno de mimos y besos.

La primera foto de Julieta Puente y su hija Serena | Instagram

“Bienvenida amor de nuestras vidas. No tenemos palabras para describir lo que sentimos en este momento. Nuestro 50/50, Serena Miguelena 30/06/2026”, escribió al pie del clip brindando algunos detalles de cómo vivieron ellos ese momento y sobre el estado de salud de la nena. “Pesó 2.600 kg y por supuesto que nació cuándo y cómo ella quiso. Nos dio un lindo shot de adrenalina”, añadió, revelando cómo fue el momento que atravesaron como papás.

En esta línea, adelantó que no todo salió como lo venían planeando, aunque desdramatizó la situación combinando misterio, con la tranquilidad de que salió “todo bien”. “No sé cómo hubiera hecho sin este equipo (ya les voy a contar todo lo que pasó)”, dijo. Finalmente, englobó todos los sentimientos que le genera tenerla entre sus brazos: “Estamos más felices que nunca en nuestra vida”, explicó llena de alegría y conmovida por la nueva etapa que atraviesa como madre junto al polista.

Lo que comenzó como una consulta de rutina terminó convirtiéndose en el día más importante de la vida de Julieta Puente y su pareja, Facundo. Lo que parecía ser un control médico más dio un giro inesperado cuando su obstetra y su partera decidieron avanzar con el nacimiento de Serena, marcando el inicio de una nueva etapa para la pareja, que no tardó en compartir su felicidad con sus seguidores y recibir cientos de mensajes de cariño y felicitaciones.