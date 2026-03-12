Así es la habitación de Inés y Emilia, las hijas de Darío Barassi: camas casita estilo playhouse y juguetes Montessori

Darío Barassi tomó la decisión de mudarse a Nordelta con la intención de bajar el ritmo de sus días y de poder compartir más tiempo con su familia. A través de sus redes sociales, el conductor mostró el paso a paso de la construcción de su nuevo hogar. Ahora, con todo terminado, de a poco ha ido mostrando cada rincón de la propiedad.

Darío Barassi

Entre los espacios que más llamaron la atención de sus seguidores estuvo la habitación de las hijas de Darío Barassi, un cuarto pensado especialmente para combinar diseño, comodidad y diversión. Con una estética delicada y funcional, el lugar refleja el deseo del conductor de crear un ambiente donde sus hijas puedan descansar, jugar y dejar volar su imaginación.

Un dormitorio lleno de diseño y detalles

El cuarto de las hijas de Darío Barassi fue pensado como un espacio amplio y luminoso. Una de las paredes está tapizada con un delicado estampado floral que le da un aire cálido y femenino al ambiente, mientras que un gran armario blanco ocupa uno de los laterales para organizar la ropa y los juguetes de Emilia e Inés.

El propio Darío Barassi explicó que su intención era lograr un equilibrio entre estética y funcionalidad: “Quería encontrar diseño, seguridad y estructura. Pero quería que también sea lúdico, un espacio de juego”, comentó en el video que compartió con sus seguidores, donde mostró los avances del cuarto.

Camas con forma de casa y espacio para jugar

Uno de los detalles más llamativos del dormitorio de las hijas de Darío Barassi son las camas. Una de ellas tiene una estructura con techo que simula una pequeña casa, lo que refuerza la idea de un cuarto pensado para el juego y la imaginación. Además, cuenta con un colchón adicional oculto debajo, ideal para cuando las amigas de las niñas se quedan a dormir.

Darío Barassi, Lucía Gómez y sus hijas

El dormitorio de las hijas de Darío Barassi se completa con un gran ventanal que da al patio de la casa y permite que la habitación se llene de luz natural. Así, Emilia e Inés podrán descansar y jugar en un ambiente luminoso, cómodo y pensado especialmente para ellas.