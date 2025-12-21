Adrián Suar, Soledad Villamil, Darío Barassi y Gabriela Toscano arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Una vez más, Netflix apuesta fuerte por el cine argentino y sorprende a su audiencia con el estreno de Corazón Loco, una comedia dramática que rápidamente logró ubicarse entre los contenidos más elegidos del momento. Con un elenco encabezado por Adrián Suar, Soledad Villamil, Gabriela Toscano y Darío Barassi, la película despierta interés tanto por su crítica a la monogamia, como por el recorrido particular que tuvo antes de llegar a la plataforma global de streaming.

El nuevo estreno de Netflix que causa furor

El desembarco de Corazón Loco a Netflix no es casual ni reciente: se trata de una producción de 108 minutos que estaba lista para su lanzamiento en salas nacionales, pero cuyo estreno coincidió con el inicio del aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19. Ante la imposibilidad de llegar al público en los cines, los productores optaron por lanzar la película directamente en la plataforma; una decisión que terminó siendo clave para su posterior éxito.

Contrario a lo que suele suceder en la industria audiovisual, donde las películas primero recorren el circuito comercial y luego pasan al streaming, este largometraje invirtió ese camino. Esta particularidad no solo la diferenció, sino que también permitió que encontrara una nueva vida y un público masivo que la posicionó entre las más vistas a nivel local.

Sinopsis de la historia que conquistó a los Usuarios de Netflix

La historia que fue furor en Netflix gira en torno a Fernando Ferro, interpretado por Adrián Suar, un reconocido traumatólogo que lleva una vida aparentemente ordenada y exitosa. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde un secreto: mantiene dos relaciones paralelas y dos familias completamente separadas, una en Mar del Plata y otra en Buenos Aires, sin que ninguna de ellas conozca la existencia de la otra.

El relato se adentra en el desgaste físico y emocional que implica sostener esta doble vida, mostrando al protagonista dividido entre rutinas duplicadas, responsabilidades extremas y una tensión constante por no ser descubierto. El elenco se completa con las actuaciones de Soledad Villamil y Gabriela Toscano -ambas esposas en la ficción de Ferro- y de Darío Barassi, amigo que aconseja y contiene. Estas participaciones destacadas aportan humor, dramatismo y matices a una trama que avanza hacia un inevitable punto de quiebre.

Cuando las dos mujeres descubren la verdad, la película da un giro crucial y se centra en las consecuencias de las decisiones de Fernando de no respetar la monogamia. Lejos de presentarlo como un hombre infiel, el personaje se percibe a sí mismo como alguien incapaz de renunciar a ninguno de sus amores, lo que abre un debate sobre la moral, la honestidad y los límites de las relaciones afectivas; siendo uno de los pioneros en poner en la agenda pública el poliamor.

Con un argumento provocador y situaciones que invitan a la reflexión de cómo se perciben los vínculos sentimentales en la actualidad, Corazón Loco se consolida como una de las propuestas más comentadas del catálogo "Hecho en Argentina" de Netflix, demostrando que las producciones nacionales siguen encontrando un lugar destacado en la plataforma de streaming.

