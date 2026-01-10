El exclusivo verano de Darío Barassi en Punta del Este: momentos románticos con Lucía Gómez Centurión, miradas cómplices y sin sus hijas

Darío Barassi es una de las celebridades de la televisión argentina que activó el modo verano en las exclusivas playas de Punta del Este. Esta vez, el conductor aprovechó para recorrer con su esposa, Lucía Gómez Centurión, la costa esteña sin sus hijas. En las imágenes se puede ver cómo él junto a su compañera de vida disfrutan de un almuerzo y una caminata en plan de “novios”, donde las sonrisas y las miradas cómplices fueron los grandes protagonistas de su romántico paseo.

Darío Barassi, enamorado más que nunca de Lucía Gómez Centurión

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión eligieron las sofisticadas postales que ofrece el exclusivo balneario uruguayo para vacacionar en familia. Junto a sus hijas Emilia e Inés, el presentador y la psicóloga disfrutan de los primeros días de este 2026 a puro sol y mar. Sin embargo, en las últimas horas, se vio a la pareja en plan de “novios” recorriendo las playas de José Ignacio sin las niñas.

Darío Barassi y su esposa Lucía Gómez Centurión | Créditos: RS Fotos

En las fotografías, se puede ver cómo ambos aprovechan de su rato a solas para comer al aire libre en un restaurante que se ubica en uno de los sofisticados miradores playeros. Una vez terminado el almuerzo, se dispusieron a caminar - a veces tomados de la mano y otras tantas abrazados- rumbo a la orilla del mar. Allí, ambos dialogan, se ríen y se miran cómplices reafirmando en cada gesto el profundo cariño que se tienen y que los une desde 2015.

Darío Barassi y su esposa Lucía Gómez Centurión | Créditos: RS Fotos

Darío Barassi libre de tabúes y prejuicios

Luego del video que posteó Darío Barassi en su cuenta personal de Instagram -y que rápidamente se convirtió en viral-, donde el comunicador apeló a su humor ácido para hablar de la excesiva presencia en Uruguay de cuerpos hegemónicos y estereotipados, versus la ausencia de diversidad corporal, se mostró de lo más enamorado paseando junto a su esposa.

Darío Barassi y su esposa Lucía Gómez Centurión | Créditos: RS Fotos

Ambos lucieron looks descontracturados y sumamente playeros. Darío vistió una bermuda de baño estampada en color azul marino, una camisa oversize a tono, anteojos de sol y una gorra estilo visera para protegerse del sol. Lucía, por su parte, optó por llevar un short de jean, un buzo holgado color beige, anteojos y gorra, haciendo un verdadero outfit matchy matchy con su marido; un estilo muy popular en la moda actual.

Darío Barassi y su esposa Lucía Gómez Centurión | Créditos: RS Fotos

De esta manera, Darío Barassi dejó atrás las reflexiones acerca de la presencia de turistas hegemónicos en las playas de Punta del Este y compartió una jornada de lo más romántica junto a Lucía Gómez Centurión, la dueña de su corazón y madre de sus dos hijas. La flamante pareja aprovechó para reencontrarse y pasar unas horas siendo tan sólo dos. En otras palabras, dejaron en evidencia un vínculo consolidado, sostenido por la química que los une, reflejado en una tierna postal de una historia que sigue escribiéndose con amor.

Créditos: RS Fotos

NB