Así fue el cumpleaños de Darío Barassi: reunión de “papis”, el regalo especial de sus hijas y una torta imbatible

Darío Barassi celebró su cumpleaños con una reunión de “papis”, un regalo especial hecho por sus hijas y una torta que tuvo un lugar destacado en el festejo. La jornada transcurrió entre gestos familiares, detalles personalizados y una ambientación pensada para compartir en casa. Las imágenes que se conocieron muestran cada momento especial del día.

Darío Barassi mostró todos los detalles de su cumpleaños

Darío Barassi

El humorista celebró su cumpleaños número 42 con un festejo íntimo y familiar que combinó momentos de encuentro, gestos emotivos y una decoración pensada con detalle. A través de distintas postales, compartió en redes sociales cómo vivió esta fecha especial, rodeado de sus seres queridos.

Entre las primeras historias que publicó Darío Barassi, se podía ver junto a sus amigos, a quienes cariñosamente llamó “los papis”. En las imágenes se vio un ambiente cálido, con una decoración sobria y elegante. La mesa, iluminada por luces tenues, estaba dispuesta para compartir una velada tranquila, con platos caseros y copas de vino.

Darío Barassi

Uno de los momentos más destacados del cumpleaños fue el regalo que recibió de sus hijas, María Emilia y María Inés. El presentador mostró una serie de colgantes hechos a mano, con formas que reflejan gustos personales y referencias familiares. Entre ellos, se encontraban un corazón rojo, una pelota de fútbol, un escudo de River Plate y una rebanada de pizza.

La decoración que las hijas de Darío Barassi le hicieron por su cumpleaños

Por su parte, Darío Barassi compartió una imagen de la puerta de su casa, decorada con carteles de feliz cumpleaños, dibujos y globos con helio en tonos azul y plateado. “Que las amo che mucho a las tres”, destacó. El gesto, sencillo y espontáneo, reflejó el clima afectivo que marcó la jornada.

Regalo de las hijas de Darío Barassi

Otro momento que captó la atención fue la torta de cumpleaños, elaborada por sus hijas. Se trató de una chocotorta casera, presentada en una fuente rectangular de vidrio, con una capa de crema y decorada con bolitas de colores. El conductor acompañó la imagen con una frase que destacó el valor emocional del momento. “No hay mejor torta que la hecha por mis hijas”, escribió.

Posteo Darío Barassi

Darío Barassi celebró su cumpleaños con una reunión de “papis”, el regalo especial de sus hijas y una torta imbatible que formó parte central del festejo. Cada detalle compartido reflejó una jornada pensada desde lo cotidiano, con gestos simples que sumaron significado. La decoración, los obsequios hechos a mano y los momentos compartidos en familia construyeron una celebración emotiva.

VDV