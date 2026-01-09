El grave problema de Darío Barassi en José Ignacio: “Todos perfectos”

El actor y conductor Darío Barassi se encuentra disfrutando de sus vacaciones de verano en José Ignacio, Uruguay, y volvió a generar repercusión en redes sociales con un video publicado desde la playa que rápidamente se volvió viral. Con tono desenfadado y su estilo particular, Barassi señaló con humor lo que –según él– sería un “problema estético” en el exclusivo balneario: la ausencia de cuerpos fuera del estándar atlético y depilado que predomina entre los turistas.

Darío Barassi, al frente de su programa, con el carisma y el humor que lo convirtieron en uno de los conductores más queridos de la televisión

Humor, cuerpo y autenticidad: el mensaje del conductor que conectó con sus seguidores

El video, que Barassi mismo aclaró que debía tomarse “con humor”, empieza con una declaración contundente: “Faltan gordos y peludos en José Ignacio. Yo soy un combo de los dos”, bromeó el conductor mientras caminaba por la arena. Con esta frase, el actor no solo buscó provocar carcajadas, sino también resaltar la falta de diversidad corporal entre los veraneantes de uno de los destinos más exclusivos del verano sudamericano.

Barassi, conocido por su estilo espontáneo en su programa y en redes sociales, se describió a sí mismo con ironía: habló de su “suéter” natural —en referencia al vello en la espalda que no llegó a depilar— y puso en contraste su figura con la de quienes allí vacacionan. “Todos tallados, todos peladitos, bronceados, dorados, abdominales marcados… ¡qué hijos de puta!”, lanzó con humor ácido, desatando risas entre sus seguidores.

Pero la crítica no quedó solo en la comparación física: el conductor extendió su observación a la gastronomía del lugar, señalando con picardía la aparente contradicción entre la excelente oferta culinaria de la zona y la prevalencia de figuras tan esbeltas. Esta mezcla de comentario social y humor ligero fue el ingrediente principal para que el video tuviera tanta repercusión en redes.

Lejos de victimizarse por estar “fuera del molde”, Barassi transformó su observación en una invitación divertida: propuso que quienes compartan su misma contextura física se identificaran en los comentarios y se unieran para pasear juntos por la playa. “Si sos gordo y estás en José Ignacio, escribime acá… Vamos juntos de la mano por la playa”, bromeó, invitando a una especie de comunidad playera alternativa a la vista de todos.

El video viral de Darío Barassi desde José Ignacio que desató risas en redes

Incluso fue más allá con la idea de una comunidad: lanzó la propuesta de organizar una “gordo party”, un encuentro festivo o “sunset de gordos” para celebrar la diversidad corporal en un entorno donde, según él, prevalece la estética hegemónica. Con humor y travesura, Barassi delineó esta suerte de fiesta alternativa con la misma ligereza con la que suele interactuar con sus seguidores digitales.

Más allá del chiste, el video sirvió para mostrar nuevamente la cercanía que Barassi mantiene con su audiencia. Su manera de abordar temas cotidianos con ironía y empatía lo convierte en uno de los comunicadores más queridos de la farándula actual. La reacción de sus seguidores no tardó: cientos de comentarios y emojis llenaron la publicación, muchos celebrando su autenticidad y su capacidad de reírse de sí mismo.

Este tipo de contenidos, sin búsquedas de polémicas, refleja cómo las figuras públicas pueden usar el humor para abrir conversaciones sobre aceptación corporal y romper con estereotipos, aun cuando están en contextos de alto glamour y exposición mediática como es José Ignacio. Con su estilo desenfadado, Barassi transformó un comentario personal en un fenómeno viral que entretuvo y también generó identificación entre quienes se sintieron representados por su mensaje.

Además de compartir este video, Darío Barassi continúa disfrutando de unas vacaciones en el Este uruguayo junto a su familia, demostrando que incluso en descanso mantiene su sentido del humor y su capacidad de conectar con el público a través de relatos cotidianos con una pizca de ironía

