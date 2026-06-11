Hija de una maestra y nacida en "Las Catitas": la vida de Elina Costantini antes de casarse con Eduardo

Elina Costantini es la protagonista de una de las historias de amor más resonantes de la alta sociedad argentina, junto a Eduardo Costantini. Juntos formaron una familia que terminó de consolidarse con el nacimiento de Khalo. Sin embargo, mucho antes de que ellos se conocieran en el café del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), y de que dieran el sí definitivo en una boda íntima en febrero de 2020, la modelo ya tenía un camino propio con una carrera en la industria.

Elina Costantini dejó una huella en el mundo del modelaje nacional al ser vestida por diseñadores de renombre como Gabriel Lage, Laurencio Adot, Claudio Cosano y Jorge Ibáñez, a quien la unió una gran amistad. Su paso por importantes pasarelas y sus conocimientos en la industria la llevaron a ser una de las grandes referentes de la moda vernácula. Desde su infancia, demostró su pasión por las cámaras y lo convirtió en su trabajo gracias a su empeño.

Elina Costantini

Elina Costantini: nacida en Mendoza y primeros pasos en el modelaje antes de mudarse a Buenos Aires

El 3 de junio en 1990, en el Este provincial de Mendoza, más precisamente en departamento de Santa Rosa, distrito de Las Catitas, un comerciante de muebles usados y una maestra se convertían en padres de una niña, que en el futuro sería una de las representantes de la Argentina de la moda: Elina Costantini. Desde que era pequeña, demostró que llevaba en su sangre el ADN de la Haute Couture. Con tan sólo 12 años, comenzó a trabajar para una marca de indumentaria infantil, luego que su papá presentó fotografías de ella en un local de un shopping de la provincia.

Su belleza natural y carisma cautivó a todos desde un primer momento, y allí comenzó una carrera que crecería con el paso del tiempo y su trabajo. Cuando terminó el secundario, Elina decidió mudarse a Buenos Aires, no para seguir una carrera en el modelaje, sino que con el objetivo de estudiar Comunicación Social en la UBA. Esta elección para su futuro laboral fue rápidamente corregida por el propio destino, para comenzar su carrera como modelo de alta costura a nivel internacional.

Elina Costantini

La vida de Elina Costantini en Buenos Aires: moda y una carrera en el modelaje

El nombre de Elina tardó poco en destacarse en el mundo de la moda porteña y la alta costura en Buenos Aires. Al poco tiempo de haber comenzado su recorrido por las pasarelas, y como reveló en una nota en exclusiva para CARAS, fue descubierta por un manager brasileño que la llevó a participar del San Pablo Fashion Week. Este evento le abrió las puertas a la moda internacional, y comenzó a destacarse en pasarelas de China, Japón, Francia e Italia. Por entonces se convirtió en la elegida de Jorge Ibáñez, que la ungió entre sus musas y fue su amigo dilecto hasta su muerte, en 2014.

Elina Costantini

Elina se convirtió en la figura que muchos diseñadores de alta costura elegían para lucir sus creaciones y una de las representantes argentinas más importantes de la moda. Por su belleza, carisma y trabajo, en el 2013, fue galardonada con el premio de la Mejor Modelo de Pasarela de Tijeras de Plata, y, en 2019, fue una de las modelos de “Corte y confección”, el reality de eltrece. Sin embargo, y mientras seguía creciendo su carrera en el modelaje, apareció en su vida el amor más fuerte, y cambió por completo su perspectiva de la moda y del futuro que tenía pensado.

Elina Costantini

El amor de la vida de Elina Costantini

En el 2019, en un encuentro que parecía planificado por el destino, Elina conoció al que se convertiría en su futuro esposo: Eduardo Costantini. El empresario y creador del MALBA quedó encandilado por su belleza y no dudó en acercarse a hablarle. Tras unos intensos meses de noviazgo, el 22 de febrero del 2020, sellaron su amor frente a sus seres queridos en una boda privada, volviéndose una de las parejas más observadas por los medios de comunicación y las redes sociales.

Su casamiento con Costantini no la alejó de su carrera de modelo ya que con conocimientos que obtuvo a lo largo de sus viajes y desfiles, decidió apostar por su faceta de empresaria, productora y gestora cultural de la moda. Es la creadora de diversos proyectos que pronto se instalaron en el calendario de la moda argentina. Elina rompió con los moldes tradicionales al fundar la Semana de la Alta Costura (SAC) en Buenos Aires, un evento de élite con el que apunta a revalorizar el diseño de autor local, potenciar el trabajo artesanal y preservar el oficio de la alta costura nacional. Los máximos exponentes de la moda argentina se vuelven los protagonistas, demostrando la importancia del diseño nacional.

Elina y Eduardo Costantini: primera foto juntos y el día de su boda

Hoy Elina Costantini es empresaria, productora, gestora cultural y fundadora de la Semana de la Alta Costura, pero, como le dijo a CARAS, es sobre todo “una mujer en expansión’”. Una vida entera dedicada al diseño y la moda, con un plus que ninguna pasarela puede superar: su gran amor con Eduardo Costantini y la alegría que les trajo su hija Kahlo.