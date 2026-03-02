El doloroso momento que atraviesa Oriana Sabatini a horas del nacimiento de su hija: el mensaje de Cathy Fulop

Oriana Sabatini se convirtió en mamá primeriza, este 2 de marzo, alrededor de las 10 de la mañana, horario de la Argentina. La noticia la dio a conocer un medio de comunicación italiano, y fue replicado por los nacionales. Sin embargo, y a pesar de que estaba rodeada de sus seres queridos, un drama familiar ocurría en Latinoamérica que la mantuvo preocupada durante los últimos días. Ante la situación, Catherine Fulop explicó que la salud de su mamá se encontraba complicada y emitió un emotivo mensaje al respecto.

Oriana Sabatini, Catherine Fulop

El duro estado de salud de la abuela de Oriana Sabatini: el mensaje de Catherine Fulop

Catherine Fulop preocupó a sus seguidores, días antes del nacimiento de la hija de Oriana Sabatini, al revelar que su mamá Cleo García se encontraba en una situación delicada de salud. Según relató en una historia video, su madre, de 90 años, sufrió una caída que le impidió volver a caminar. Tras los estudios médicos realizados en Venezuela, se determinó que la mujer padecía un cuadro severo de artrosis que requería intervención quirúrgica.

Esta situación viajó hasta Italia, donde Oriana Sabatini estaba esperando al nacimiento de su hija Gia, que finalmente se dio este 2 de marzo. Sin embargo, horas antes, Catherine decidió emitir un emotivo mensaje, que mostró la situación de la familia, entre la alegría y la angustia. "La vida me tiene en Italia esperando una nueva vida, y con el corazón en Venezuela, con mi Madrecita Santa, mamá. Cleo te amo. Dios sabe lo que hace", escribió, junto a una foto con su hija embarazada.

El mensaje de Catherine Fulop, junto a la foto de Oriana Sabatini

Nació Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Este lunes 2 de marzo, nació Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La noticia la dio a conocer el medio italiano Corriere dello Sport, pasadas las 10 horas de Argentina. Rápidamente, fue replicada por otros medios italianos y argentinos. Fue así que se dio a conocer el supuesto nombre que ellos habrían elegido para la pequeña. Por el momento, ninguno de los protagonistas se pronunció al respecto, pero los usuarios de las redes sociales mostraron su emoción con diversos comentarios.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala

Entre la alegría y la preocupación, Oriana Sabatini y Catherine Fulop demostraron su preocupación por la salud de Cleo García, la madre de la actriz venezolana. En sus redes sociales, Fulop se pronunció sobre el complicado cuadro de salud, y expuso sus rezos hacia Venezuela, país donde su madre de encuentra en recuperación. A pesar de esto, las noticias buenas siguen apareciendo, con el nacimiento de la primer hija de la artista.

