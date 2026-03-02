La primera foto de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, fue presentada oficialmente con su primera foto tras su nacimiento en Roma. La imagen marcó el inicio de una nueva etapa para la pareja, que compartió el momento cargado de emoción. La presentación reflejó la sencillez con la que eligieron compartir este momento.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron la primera imagen de su hija Gia

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron la primera imagen de su hija Gia, quien nació en la madrugada del lunes en Roma. La noticia fue recibida con gran expectativa en el mundo del espectáculo y el deporte, ya que se trata de la primera hija de la pareja. El nacimiento se produjo en el Hospital Gemelli, unos días antes de la fecha prevista.

Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La hija de la pareja llegó al mundo a las 8:57 de la mañana, pesando alrededor de tres kilos. Aunque el parto estaba programado para el 11 de marzo, la bebé se adelantó y sorprendió a todos con su llegada. La artista y el futbolista emocionaron a todos compartiendo la primera imagen de la niña en sus redes. “Un aplauso a mami y papi”, escribieron en el posteo.

