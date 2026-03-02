El llamativo video de la casa Wanda Nara desde una lancha y que sorprendió por su colección de carteras

Wanda Nara es una ferviente coleccionista de carteras de alta gama. La empresaria es dueña de ejemplares únicos y de los más cotizados del mercado fashionista. Cada vez que puede, presume sus accesorios en sus redes sociales abriéndole las puertas virtuales a sus más de 17,6 millones de seguidores. Sin embargo, una vecina tuvo acceso a una vista privilegiada al destacado bagroom mientras paseaba en lancha por el barrio privado de Nordelta.

La colección de Wanda Nara que todas quieren

Wanda Nara es la dueña y señora de su hogar. Recientemente mudada a su mansión de Nordelta, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) destinó una habitación para crear su glamoroso guardarropa. En este marco, conformó un lugar perfectamente distribuido para exhibir sus bolsos y carteras, algunas superan los diez mil dólares lo que explica por qué despiertan tanta fascinación.

Vestidor de Wanda Nara | Instagram

También intervino el espacio con una impronta que mezcla sofisticación, practicidad y una estética pulida. Incorporó repisas flotantes de madera, alineadas con precisión geométrica, que aportan calidez sin romper la armonía visual. La iluminación LED, instalada en puntos estratégicos, realza cada sector y pone en primer plano las piezas exhibidas.

Cada accesorio fue dispuesto según su diseño y gama cromática. Con una puesta en escena digna de una boutique privada, la mayor de las hermanas Nara creó su vestidor soñado: amplios ventanales que dejan entrar abundante luz natural, conexión visual con el exterior y una ambientación donde cada detalle responde a una planificación minuciosa. Justamente de estas aberturas se apropió una vecina que paseaba en lancha por el lago del barrio privado y fue testigo ocular del gran tesoro de Wanda.

Wanda Nara | Instagram

La reacción al ver el lujoso vestidor de “Vanda”

Mediante la difusión de un video en TikTok, una usuaria compartió su sorpresa al toparse con la millonaria colección de carteras de Wanda Nara. “Pov: pasas en barco y ves las carteras de Wanda por la ventana”, fue el texto que acompañó el clip, donde se puede escuchar la voz en off de la joven completamente anonadada. Con el teléfono celular en su mano e intentando hacer zoom, grabó el interior del bagroom donde se puede apreciar con claridad la disposición de cada pieza.

La habitación, ubicada en un primer piso se encontraba vacía y perfectamente iluminada fusionándose con los demás espacios de la lujosa mansión. Aunque el registro audiovisual duró menos de un minuto, rápidamente se viralizó en la web por ser uno de los sitios que más despiertan interés en los expertos fashionistas y en aquellas chicas que son team Wanda.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en hacerse notar. Mientras algunos usuarios celebraron la hazaña de esta residente de Nordelta de haber visto por sus propios medios el vestidor de Wanda Nara, otros se animaron a tildar de “ilegal” filmar el interior de una casa sin el consentimiento de su propietaria. Nuevamente, la vida privada de la mediática vuelve a estar en boca de todos, esta vez, por su faceta fashionista y su millonario patrimonio.

NB