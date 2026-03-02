El motivo por el que Oriana Sabatini y Paulo Dybala decidieron que su hija nazca en Italia

Oriana Sabatini y Paulo Dybala están atravesando por uno de los momentos más dulces de su vida. Esta madrugada nació su beba. Aunque la pareja no oficializó el nombre de la niña, trascendió que habrían decidido ponerle Gia, en homenaje a una película protagonizada por Angelina Jolie a fines de los ´90. En este marco, se conoció el motivo por el cual la influencer y el futbolista optaron por que nazca en Italia.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, papás de una pequeña tana

Para Oriana Sabatini y Paulo Dybala este lunes 2 de marzo se convirtió en un día cargado de dulzura y emoción tras la llegada al mundo de su hija. La niña nació esta madrugada en el Hospital Gemelli de Roma, consolidando así una nueva generación en el linaje femenino de la familia Sabatini. Pese a que los jóvenes papás y gran parte de su familia son argentinos, tomaron la decisión de que su heredera nazca en territorio italiano debido a un contundente motivo: mantenerse unidos ante los compromisos laborales del jugador.

Hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala | Instagram

En una entrevista propiciada a fines de enero, la estudiante de tanatopraxia reveló las razones que la impulsaron a elegir Europa como territorio natal de su primogénita. “Había pensado hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil… La niña nacerá en Italia. Ante todo, porque quiero un parto natural, si es posible, y además porque quiero que el padre esté aquí, en el fútbol no hay muchos días libres", explicó con contundencia.

La dura decisión de Oriana Sabatini

Si bien se la vio segura a la hora de confesar la decisión que arribaron como matrimonio, Oriana Sabatini abrió su corazón y expuso las contradicciones a las que se enfrentó. “La quiero tener acá para que esté el padre, pero me costó mucho amigarme con esa idea, porque una se pone a planear el parto y es difícil sentirte cómodo con gente que no habla tu idioma”, añadió.

En aquel momento, incluso, se animó a proyectar cómo sería el momento de dar a luz: “Yo voy a estar pujando y voy a tener que estar traduciendo en mi cerebro lo que me están diciendo”. Durante estas últimas semanas, la hija de Cathy Fulop estuvo acompañada por su madre, su papá y su hermana Tiziana. Todos ellos, más otros familiares llegaron al viejo continente para acompañar a la modelo y pasar los primeros días de la nena familia.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala | Instagram

La beba ya fue presentada a la comunidad virtual de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. “Un aplauso a mami y papi”, escribió el deportista en una fotografía que transmite dulzura y despierta miles de suspiros: con sus manos sobreponiéndose y la mitad del perfil del su pequeño rostro, Gia le da la bienvenida al mundo. En cuestión de segundos, personalidades del espectáculo, la farándula argentina y rostros del ambiente deportivo felicitaron a los flamantes papás por la nueva integrante al clan.

NB