Cuánto costó el exclusivo vestido romántico chic que lució la China Suárez en Navidad

La China Suárez cautivó a sus seguidores con el particular vestido que eligió para celebrar la Navidad en Argentina. La actriz se mostró junto a su pareja Mauro Icardi y sus hijos en "la casa de los sueños" pero lo que más llamó la atención fue el estilo romántico chic de su atuendo.

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron al país poco antes de la nochebuena para celebrar junto a sus seres queridos. "La casa de los sueños", ubicada en Nordelta, fue la elegida para pasar esta fiesta repleta de magia, invitados y y regalos. Fiel a su estilo, la actriz compartió un álbum de fotos donde mostró la mesa navideña, el espectacular árbol lleno de regalos y las postales junto al futbolista y sus tres hijos: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

Sin embargo, lo que se llevó toda la atención fue su costoso look romántico chic. Lejos de adaptarse a las tendencias actuales, la artista apostó por una pieza original y de la reconocida firma australiana Zimmermann. Se trató de un vestido ceñido con escote corazón estructurado tipo corset y breteles finos. Este diseño se destacó por su falda con volumen, sus transparencias sutiles y, principalmente, por su estampado floral en tonos pasteles.

En la página oficial de la marca explican que el vestido se encuentra confeccionado en seda y tiene tiras anudadas al hombro como también volados desilachados en la parte inferior. Estos detalles elevan la prenda y le aportan un toque sofisticado y femenino que lo hacen uno de los más elegidos. Aunque lo más relevante para quienes buscaron información sobre la misma fue el valor que pagó la China Suárez para su look navideño: casi 5 millones de pesos.

Este excesivo precio se debe a que es una lujosa línea de indumentaria que ofrece diseños exclusivos y para quienes poseen un alto valor adquisitivo. Si bien la joven no reveló si fue un obsequio por parte de Mauro Icardi, los usuarios de las redes sociales opinaron que él fue quien pagó esta suma de dinero para sorprenderla en nochebuena.

Como calzado, la China Suárez sumó un par de zapatos altos en tono suela de Ricky Sarkany. Su vestimenta se completó con un beauty look natural: maquillaje en tonos tierra y cabello suelto y lacio. Así, la cantante supo combinar sensualidad y sofisticación sin caer en excesos. ¿El resultado? Un outfit acertado que recibió una lluvia de "likes" por parte de sus seguidores en pocas horas.

De esta manera, el exclusivo vestido romántico chic que lució la China Suárez en Navidad y dejó a todos deslumbrados costó casi 5 millones de pesos. Al parecer, el mismo fue adquirido en el exterior y elegido por la actriz para celebrar esta fecha tan especial en familia en la "casa de los sueños".

Así fue la especial Navidad de la China Suárez y Mauro Icardi con Francesca e Isabella Icardi

Previo a nochebuena y la Navidad, la Justicia determinó que Mauro Icardi podía celebrar estas fechas con sus hijas, Francesca e Isabella, pese al pedido de Wanda Nara de ser ella quien esté con las pequeñas en estas fiestas. Por esta razón, el futbolista regresó contento al país y comenzó a preparar todo para el reencuentro.

Finalmente, las niñas se dirigieron a "la casa de los sueños" y festejaron junto a su padre. Horas después, él compartió las postales junto a ellas y escribió: "Feliz Navidad". Su posteo confirma que no tiene pensado respetar la decisión de su expareja de no querer que la actriz comparta tiempo con las nenas. Sin embargo, evitó fotografiarlas juntas como sí lo hizo el año pasado cuando recién comenzaban su noviazgo y estallaba la guerra con la conductora de Masterchef Celebrity (Telefe).

La China Suárez también dejó ver la intimidad de la celebración en la lujosa mansión donde pasan sus días en Argentina. Sin comentar nada y agregar unos simples emojis de árbol de Navidad y un corazón rojo, la artista abrió su álbum con una tierna foto junto a sus tres hijos: Rufina, fruto de su relación pasada con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, los pequeños que tuvo con Benjamín Vicuña.

Además, compartió selfies junto a Magnolia Vicuña, su novio Mauro Icardi y su íntimo amigo Juan Manuel Cativa. En las imágenes, la China Suárez se muestra sonriente y luciendo una rosa blanca como accesorio. Cabe destacar que a la velada también dijeron presente otros amigos de la artista y su madre, Marcela Riveiro.

En las fotografías, la cantante deja ver la mesa navideña completamente decorada con servilletas blancas y lazos rojos, y un camino con césped artificial y velas. Asimismo, mostró parte de la lujosa ambientación que lleva la propiedad: desde un enorme árbol de Navidad, pasando por una escalera con moños hasta fundas de los almohadas del sillón en tono cereza.

Para terminar su carrete navideño, mostró a sus hijos más pequeños con tiernos looks y disfrutando de su estadía en Argentina. Así fue la especial Navidad de la China Suárez y Mauro Icardi con Francesca e Isabella Icardi: de deco de lujo a la emoción de compartir juntos esta celebración.