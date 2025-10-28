Pampita y Noelia Marzol son de las mujeres de televisión más queridas por todos. Su carisma y bondad que muestran en todos los programas donde participan las llevaron a crear una conexión donde tienen confianza la una a la otra. Sin embargo, no por eso conocen todos los talentos que tienen. En una participación en Los 8 escalones (eltrece), la bailarina mostró su destreza y sorprendió a todos con un doloroso talento oculto. La modelo no tardó en reaccionar y la misma se viralizó en redes sociales.

El talento oculto de Noelia Marzol y la particular reacción de Pampita

Noelia Marzol es una de las bailarinas consagradas más importantes de la televisión argentina. Su participación en varias ediciones del Bailando y en obras de teatro reconocidas la volvieron muy querida entre los fanáticos de esta disciplina. Sin embargo, Pampita también es una reconocida bailarina. Antes de volverse celebridad por su amor por la moda y el modelaje, ella practicó ballet durante mucho tiempo, dándole destreza y conocimientos.

En las últimas horas, ambas mujeres se reencontraron en Los 8 escalones (eltrece) y su amor por la danza salió. Noelia no dudó en mostrar su capacidad para la danza, y se la jugó por uno de sus trucos más difíciles y dolorosos. Los presentes no tardaron en reaccionar, y la que más sorprendió fue Pampita. El clip rápidamente se viralizó, mostrando la sorpresa de la conductora, frente a los talentos ocultos de su compañera de cámara.

Durante su muestra de ballet, Marzol mostró la técnica de puntas, donde debe pararse sobre las puntas de los pies totalmente extendidos, demostrando la fuerza en el tobillo y el empeine. Esta práctica exhaustiva es esencial para la danza ya que con esto pueden utilizar los zapatos adecuados. Sin embargo, el mismo sorprendió a Pampita, quien lanzó: “¿Eso no duele Noelia? Por Dios, está apoyada sobre los dedos". Los presentes coincidieron y le video se viralizó.

Por su parte, Noelia Marzol reveló que no le gustaban sus pies en esa posición. “Ya que estoy descalza les muestro mis pies que son un horror. Está todo baqueteado mi pie, la verdad. Es lo menos agradable de mi cuerpo”, expresó. Sin embargo, Pampita la halagó ya que esa parte demostraba la fuerza que tenía para la danza, y la volvía esencial en algunos pasos clásicos. Ambas mujeres compartieron sus conocimientos de baile y se aplaudieron al respecto.

A.E