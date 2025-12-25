De Wanda Nara a Valu Cervantes y María Belén Ludueña: así celebraron la Navidad los famosos a puro lujo

Los famosos no dudaron en pasar la Navidad rodeado de sus seres queridos y con el espíritu navideño a flor de piel. Desde decoraciones elegantes hasta máscaras y divertidas postales, las redes sociales se llenaron de fotografías de todos ellos que dieron las diferentes ideas de cómo pasar un día único y especial. De Wanda Nara a Valu Cervantes y María Belén Ludueña, así celebraron la Navidad las celebridades, y como impusieron a puro lujo una decoración con su estilo único.

Las lujosas navidades de las celebridades

La elegancia en el minimalismo de la mesa

Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram las mejores postales de sus Navidades con su familia en Punta del Este. Por su parte, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo disfrutaron de unas fiestas familiares en Rosario. Sin embargo, ambas celebridades decidieron optar por una decoración relajada y minimalista, priorizando las comidas y la gran cantidad de invitados que había en su festejo.

Las lujosas navidades de Wanda Nara

En los posteos que compartieron, los seguidores notaron una prioridad de colores neutros, como el blanco o gris, con algún detalle distintivo. Sin embargo, ambos mantuvieron el lujo y la elegancia con sus looks cómodos pero sofisticados y veraniegos.

Las lujosas navidades de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Super fiesta con toda la familia

Nicolás Cabré, Rocío Pardo e Indiana Cubero fueron de los famosos que se olvidaron de las decoraciones y las mesas, y destacaron los divertidos momentos en familia. Ellos llenaron sus perfiles de Instagram con increíbles fotografías familiares, demostrando el amor que le tienen a sus seres queridos.

Las lujosas navidades de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Todos ellos coincidieron con los looks relajados y basados en colores neutros, marcando el blanco como una de las tendencias más elegidas entre las famosas. Sin embargo, las sonrisas y los abrazos fueron los que se robaron la atención, invitando a todos sus seguidores a vivirlo junto a sus personas favoritas.

Las lujosas navidades de Indiana Cubero

La fusión campestre con el espíritu navideño

María Belén Ludueña y Juliana Awada son de las mujeres más observadas por los expertos en diseño de interiores y fashionismo. Ambas imponen la tendencia con la elegancia, pero coinciden en su amor por el campestre al momento de decoraciones. Los colores marrones fueron fusionado con los rojos y verdes, demostrando que el espíritu navideño está en todos lados.

Las lujosas navidades de Juliana Awada

Por un lado, Awada posó con su familia en una mesa blanca con colores claros y look cómodos para el día, mostrando la previa de las fiestas que pasaría con sus seres queridos en el campo. Por el otro, Ludueña sacó la mesa al parque y disfrutó del aire del verano, con una decoración más oscura y priorizando el dorado de la Navidad.

Las lujosas navidades de María Belén Ludueña

Entre moños y peluches: la Navidad más cutie

La China Suárez y Mauro Icardi tuvieron unas navidades familiares, rodeados de todos sus seres queridos de la Argentina. Desde Francesca e Isabella Icardi hasta los hijos de la actriz y su familia, decoraron la casa de los sueños entre moños y grandes cartas infantiles, demostrando que Papa Noel también pasó por sus hogares para visitar a todos los menores.

Las lujosas navidades de la China Suárez y Mauro Icardi

Valentina Cervantes también coincidió con la decoración en Londres, dandole importancia a mantener la magia para sus dos hijos, Olivia y Benjamín. Es por eso que a los moños delicados les agrego los peluches en el árbol de Navidad, que custodiaban el resto de los regalos debajo, y elevando la emoción de los pequeños por la llegada de la medianoche.

Las lujosas navidades de Valentina Cervantes

Sofía Gonet le agregó un toque cutie a sus fiestas amistosas y lujosas, con un osito de peluche para cada uno de los invitados de la mesa. Ella optó más por un estilo neoyorquino, con brillos y copas, pero coincidió con las otras dos mujeres al agregarle un detalle que recuerda a las infancias y la magia de las Navidades.

Las lujosas navidades de Sofía Gonet

Los famosos celebraron la Navidad de la mejor manera, rodeada de sus personas favoritas y armando un evento ideal para todos los presentes. Desde divertidas máscaras para todos y peluches para los menores hasta una comida Gourmet y mesas delicadas, marcaron lo mejor de sus fiestas y lograron que los usuarios se sintieran identificados con algunos de los detalles que eligieron para esta noche mágica.

A.E