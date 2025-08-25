Noelia Marzol confesó la crisis que vivió con Ramiro Arias: “No fue un período fácil”

La historia de amor entre Noelia Marzol y Ramiro Arias comenzó en 2019, cuando el deportista asistió a verla en el teatro Rex durante Sex, viví tu experiencia, una obra dirigida por José María Muscari. Arias siempre había sido fan de la bailarina, por lo que decidió que debía conocerla.

Intercambiaron contactos y la relación comenzó a tomar fuerza. Aunque Noelia Marzol reconoció que se había prometido jamás salir con un futbolista, se sintió sumamente atraída por Ramiro Arias. Su vínculo se afianzó con el paso del tiempo y en 2021 se convirtieron en padres de Donatello, recibiendo dos años después a su hija, Alfonsina. La llegada de los pequeños les cambió la vida y puso a prueba su relación.

El momento más difícil de Noelia Marzol y Ramiro Arias

Fue en una entrevista que Noelia Marzol concedió al programa Implacables, donde la bailarina reveló que no todo en su matrimonio ha sido fácil. “La verdad es que nos costó, no fue un período fácil. Hicimos terapia y nos recontra ayudó”, comenzó la artista de manera reflexiva.

Además, la bailarina aseguró que pedir ayuda profesional fue una de las decisiones más inteligentes: “La terapia nos ayudó en esto de poder comunicarnos y contarnos más todo lo que nos está sucediendo”.

Este espacio que se brindaron Noelia Marzol y Ramiro Arias fue fundamental para recuperar la conexión y sostener el vínculo en medio de los compromisos laborales y familiares.

La emotiva declaración de Noelia Marzol a Ramiro Arias

A pesar de que en algún momento su vínculo no fue fácil, Noelia Marzol está clara de que Ramiro Arias es y será su único amor: “A Rami lo amo. Con Rami me voy a quedar hasta que seamos viejitos...Te puedo asegurar que lo único que me va a durar hasta ser vieja es él. No existe otro igual”, comentó.

Para finalizar el espacio, Noelia Marzol se pronunció sobre los rumores de separación que rondaron su matrimonio a principio de año: “Entiendo que les hinche las pelotas que tengamos una relación sana, pero si añoran eso empiecen a ser más realistas y menos fantasiosos”. Con esta frase, la experta en danza volvió a demostrar que su vínculo con Ramiro Arias está intacto y más fuerte que nunca.