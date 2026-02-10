Noelia Marzol mostró cómo quedó la nueva decoración de su casa que está construyendo con su familia

La nueva casa de Noelia Marzol ya deja ver la impronta que imaginó para ella y toda su familia. “Bueno, bienvenidos a mi hogar. Estamos tratando de terminar este dulce y hermoso hogar con todos los muebles del hogar”, dice al comienzo de uno de los videos que compartió en sus redes, donde muestra parte de la decoración. Allí, la bailarina y actriz deja entrever una elección estética clara: un hogar cálido, funcional y pensado para durar. El hilo conductor de su proyecto tiende a seguir algunas corrientes del modernismo cálido, a partir de ambientes simples y el uso de materiales nobles, en los que las maderas claras y las fibras naturales construyen un conjunto que aporta equilibrio.

Noelia Marzol y una estética donde la calidez es protagonista

En el video que subió la cuenta de Garage Deco, se puede ver uno de los grandes aciertos: la elección de materiales: Predomina una madera clara, similar al roble y al guatambú, con vetas visibles que aportan movimiento. Los muebles no está hiper cepillados ni plastificados; sino que, por el contrario, se aceptan las imperfecciones leves, los nudos y las variaciones tonales que dan autenticidad a cada una de las piezas. La terminación mate, o apenas satinada, evita el brillo excesivo y ofrece una reconfortante experiencia táctil.

Maderas claras, fibras naturales y líneas simples definen el corazón social de la casa, donde el comedor se abre al jardín y potencia la luz natural.

Las fibras naturales —esterilla, ratán y tejidos— aparecen en respaldos, asientos y banquetas y ayudan a que la madera se perciba más liviana. La combinación recuerda al diseño europeo de mitad de siglo, con formas simples y materiales protagonistas. En el comedor, la mesa mantiene un perfil sobrio y las sillas, con sus curvas repetidas, aportan orden visual. Además, el lugar se abre a un ventanal con vista al jardín, lo que aporta luz y una prolongación del espacio hacia el exterior.

Líneas limpias, tonos neutros y fibras naturales construyen un living equilibrado, donde la calma funciona como hilo conductor.

Noelia Marzol apuesta por un hogar pensado para el tiempo

El living continúa esa narrativa con un sofá amplio en tonos neutros que invita a bajar el ritmo. La mesa ratona, de líneas rectas, privilegia la proporción antes que el protagonismo. Hay "aire" entre los objetos y una circulación fluida que vuelve más liviano el ambiente. La paleta dominada por blancos rotos, beiges y tonos miel refuerza la calma general, donde todo se mantiene dentro de un registro bajo, sin golpes visuales.

También se destaca una estética japandi muy suavizada, esa fusión entre lo escandinavo y lo japonés que prioriza la armonía. Sin embargo, el interior evita el minimalismo extremo para no caer en la frialdad. La premisa parece ser el equilibrio: espacios despejados, pero cálidos; simples, pero nunca rígidos. Más que mirar tendencias, Noelia Marzol eligió una estética que no pasa de moda, una decisión que define el espíritu de su casa.