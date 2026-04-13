La particular alfombra "manchada" con la que Valentina Cervantes impone un estilo deco en su casa de Londres

El nombre de Valentina Cervantes sigue sonando con fuerza en Argentina debido a su simpatía y el cariño que se ganó del público tras su paso por MasterChef Celebrity (Telefe). No obstante, tras haber abandonado su carrera en los medios nacionales para acompañar la carrera de su pareja, Enzo Fernández, la joven creó una faceta como influencer y se fue posicionando como una verdadera experta fashionista no sólo en indumentaria femenina, sino en materia de deco de interiores. Así quedó demostrado en la última publicación de Instagram donde mostró la particular alfombra “manchada” con la que impone una tendencia que crece en Europa.

Valentina Cervantes le da una vuelta al estilo minimalista

Radicada en Inglaterra, Valentina Cervantes aprovecha las comodidades de su casa en Londres no solo para ser el rostro de importantes marcas de ropa deportiva, sino también para compartir con sus más de 3,2 millones de seguidores detalles de los diversos espacios que componen su lujosa residencia. En esta oportunidad, volvió a captar la atención de su comunidad virtual al compartir una imagen de su living, un espacio donde el diseño contemporáneo se combina con detalles cuidadosamente elegidos.

Valentina Cervantes | Instagram

En las postales compartidas se observa un ambiente amplio, luminoso y dominado por tonos neutros que transmiten tranquilidad y elegancia, mientras un detalle particular en el suelo se convierte en el verdadero protagonista visual del conjunto: una alfombra que rompe con los patrones tradicionales y adopta un diseño irregular, similar a manchas orgánicas en tonos grisáceos y beige.

Este estilo, cada vez más popular en Europa, busca generar dinamismo visual sin saturar el ambiente, logrando un equilibrio entre modernidad y comodidad al pisar. La pieza está inspirada en formas abstractas compuestas por salpicaduras, aportando textura y profundidad al ambiente.

Living de Valentina Cervantes en Londres | Instagram

Una alfombra ideal para la comodidad y el descanso

La alfombra que eligió Valentina Cervantes para su living se coloca debajo un sofá de líneas curvas y aspecto robusto, tapizado en una tela color marfil que va en línea con la colorimetría neutra del ambiente. Este mueble, dispuesto en forma de chaise longue -módulo extendido-, marca el eje central de la sala de estar. Su ubicación permite que la alfombra destaque sin quedar completamente cubierta, dejando visible su diseño irregular y la textura de aspecto liviano.

Detrás del sofá, se observa una consola negra de líneas rectas que aporta contraste frente a los tonos claros predominantes. Sobre esta superficie se observan libros apilados cuidadosamente, una vela aromática y florero que refuerzan el estilo moderno y minimalista del espacio. Encima, un gran cuadro de estilo contemporáneo, con un retrato intervenido con colores vibrantes -amarillo, rojo y voleta-, introduce un punto focal que equilibra la sobriedad del mobiliario. La cercanía de grandes ventanales permite la entrada de luz natural, lo que resalta aún más los matices de la alfombra y todo el conjunto.

Living de Valentina Cervantes en Londres | Instagram

Así, Valentina Cervantes confirma su creciente influencia en el mundo de la decoración, donde cada detalle parece pensado para marcar tendencia y trazar el pulso europeo en este 2026. Con la elección de una alfombra que rompe con lo convencional y la estructura visual, su living se posiciona como un ejemplo claro de cómo el diseño interior puede transformar un espacio sofisticado y cien por ciento funcional.

NB