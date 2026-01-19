El gran salto de Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza: del ski juvenil a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La Federación Argentina de Ski y Andinismo anunció oficialmente la nómina de atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026, y entre los nombres seleccionados se destaca el de Tiziano Gravier, una de las figuras en ascenso del deporte argentino.

Tiziano Gravier confirmado para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026

Hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, el deportista logró consolidarse en el circuito internacional gracias a un crecimiento sostenido y a resultados que lo posicionan como una de las grandes realidades del ski nacional, más allá de su apellido.

Un referente del ski argentino

Tiziano Gravier atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Actualmente es líder del ranking sudamericano 2025 en Slalom Gigante y compite de manera regular en el circuito de la Copa del Mundo, lo que le permitió ganar experiencia y afianzarse frente a rivales de primer nivel.

Su proyección comenzó a quedar en evidencia a nivel internacional en los Juegos Olímpicos de Invierno de Lausana 2020, donde alcanzó un histórico séptimo puesto en la disciplina Super Gigante y obtuvo un diploma de honor, un resultado que marcó un antes y un después para el ski argentino en categoría juvenil.

La delegación argentina rumbo a Milano–Cortina 2026

La nómina confirmada por la Federación Argentina de Ski y Andinismo estará integrada por siete atletas que competirán en las disciplinas de ski alpino y ski de fondo. En ski alpino, además de Tiziano Gravier, fueron seleccionadas Francesca Baruzzi, actual número uno del país, y Nicole Bégue.

En ski de fondo, representarán a la Argentina Franco Dal Farra, Nahiara Díaz González, Mateo Sauma y Agustina Groetzner. Tras el anuncio, la presidenta de la Federación, Magdalena Kast, destacó el crecimiento del ski argentino y remarcó que la convocatoria es el resultado de un trabajo sostenido, con atletas que combinan resultados deportivos y valores de esfuerzo y compromiso. Es así como Tiziano Gravier ha logrado consolidarse como un referente en el deporte.