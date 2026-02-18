María Vázquez dio cátedra de cómo llevar skinny jeans y revivió una tendencia de los 2000

María Vázquez volvió a confirmar que el estilo trasciende fronteras y que hay piezas que no pueden faltar en ningún armario. Con un look relajado, pero perfectamente pensado al detalle, la modelo apostó por los skinny jeans, un ícono indiscutido de los años 2000 que se instaló en calles y pasarelas, y que hoy regresa con una fuerza renovada. Fiel a su impronta sofisticada, la empresaria demostró cómo adaptar esta prenda al presente sin perder la frescura y la elegancia que la caracteriza.

María Vázquez recurre al pasado para revivir la tendencia más comentada del 2000

Una vez más, María Vázquez deslumbró a sus seguidores de su cuenta personal de Instagram luego de mostrar un look vintage, pero que en la actualidad vuelve a pisar con fuerza. En este marco, la experta en moda eligió un modelo clásico de denim azul de tiro medio y calce ceñido, que estiliza la figura y realza la silueta con naturalidad. El diseño, de tipo chupín, remite directamente a la estética utilizada al comienzo del nuevo milenio, cuando los pantalones ajustados se convirtieron en la pieza más requerida por los expertos fashionistas de aquella época. Lejos de quedar en el pasado, estos jeans hoy resurgen como una pieza atemporal que toda mujer debería tener en su armario.

María Vázquez | Instagram

El skinny jean es, sin dudas, un comodín infalible para muchas. Funciona tanto para un evento casual como para una salida con impronta chic, dependiendo de cómo se combine. En esta ocasión, la modelo lo llevó con una musculosa básica en tono neutro, logrando un equilibrio perfecto entre simpleza y elegancia. La clave estuvo en la armonía del conjunto: prendas nobles, cortes clásicos y una actitud que habla por sí sola.

Para completar el estilismo, sumó zapatillas blancas de diseño minimalista con una pincelada amarilla en la parte del talón, reforzando ese aire relajado y urbano que caracteriza a los grandes referentes de moda fuera de los eventos sociales o desfiles de moda. Este tipo de combinación demuestra que el skinny jean puede adaptarse a múltiples escenarios gracias a su practicidad y comodidad: con stilettos y blazer para la noche, o, bien, con sneakers y top al cuerpo para el día. En esta oportunidad, la esposa de Adolfo Cambiaso disfrutó de una jornada al aire libre.

María Vázquez | Instagram

Maquillaje y peinado ideal para combinar el skinny jeans

El beauty look que lució María Vázquez acompañó la propuesta con su característica impronta descontracturada pero cargada de actitud y guiño fashionista. Para ello eligió llevar el pelo suelto con raya al medio, peinado con ondas suaves y naturales que aportan movimiento y frescura. El maquillaje estuvo compuesto por tonos tierra, con piel luminosa, ojos sutilmente definidos y labios en acabado nude. Una elección que resalta los rasgos sin recargar y que reafirma la idea de elegancia sin esfuerzo ni grandes sobresaltos.

Una vez más, a sus 51 años, la modelo reafirmó su lugar como una de las referentes de estilo más importantes del país. Este tipo de pantalones, además, apunta a diseños versátiles que funcionan tanto de día como de noche, adaptándose con solo cambiar los accesorios.

María Vázquez | Instagram

Con este regreso a los skinny jeans, María Vázquez no sólo revive una tendencia de los 2000, sino que reafirma que los clásicos bien llevados nunca pasan de moda. Su elección confirma que el estilo auténtico trasciende décadas y que hay prendas -como estos pantalones clásicos ajustados- que siempre encuentran la manera de reinventarse y volver a conquistar el armario de todas aquellas que se quieren ver siempre lindas.

NB