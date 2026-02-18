Así es el hotel de Ricardo Darín y Florencia Bas en Barcelona: estilo neoclásico, jardín de invierno y terraza con jacuzzi privado

El viaje de Ricardo Darín y Florencia Bas a Barcelona tiene un motivo especial: acompañar de cerca la llegada de su primer nieto. Lejos de exposiciones mediáticas y gestos grandilocuentes, la pareja optó por una estadía discreta, enfocada en la familia y el descanso, en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

Ricardo Darín y Florencia Bas

En ese contexto, el hotel elegido por Ricardo Darín y Florencia Bas no es un detalle menor. Se trata de un ícono de la hotelería europea, con impronta neoclásica, más de un siglo de historia y una propuesta que equilibra elegancia atemporal, confort absoluto y vistas privilegiadas del skyline barcelonés.

Un hotel cinco estrellas con historia y elegancia clásica

El alojamiento en el que se hospedan Ricardo Darín y Florencia Bas es el Majestic Hotel & Spa Barcelona, un emblema del Paseo de Gracia que abrió sus puertas en 1918. Su arquitectura neoclásica, sumada a interiores refinados y materiales nobles, lo convirtieron en un punto de referencia para personalidades del mundo cultural, político y artístico.

Ricardo Darín y Florencia Bas en el hotel Majestic

El hotel se destaca por su propuesta integral: suites amplias, un distinguido jardín de invierno, spa de primer nivel y una oferta gastronómica de alta categoría, con restaurantes reconocidos internacionalmente. Cada espacio está pensado para ofrecer privacidad y una experiencia de lujo sereno, lejos de la ostentación.

La terraza con jacuzzi privado

Uno de los grandes atractivos del hotel que eligieron Ricardo Darín y Florencia Bas es La Dolce Vitae, su terraza ubicada en lo más alto del edificio. Desde allí se obtienen vistas panorámicas de algunos de los íconos arquitectónicos más reconocidos de la ciudad, en un entorno exclusivo y relajado.

Ricardo Darín y Florencia Bas

Las tarifas reflejan el nivel del establecimiento: las habitaciones base parten desde los 403 euros por noche, mientras que las suites más exclusivas —con terrazas privadas y jacuzzi— alcanzan los 1933 euros. Así, en medio de un viaje cargado de emoción familiar, Ricardo Darín y Florencia Bas eligieron un hotel que acompaña ese momento con discreción, elegancia y un entorno a la altura de una ocasión tan especial.