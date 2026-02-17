Amalia, la hija de Máxima Zorreguieta duplica el sueldo de los reyes de España

La publicación de los presupuestos oficiales de las monarquías europeas volvió a poner el foco en las cifras que rodean a las familias reales. En ese contexto, un dato llamó especialmente la atención: Catalina Amalia de Orange, hija de Máxima Zorreguieta, percibe un salario anual que duplica el de los reyes de España.

La Princesa Amalia de Holanda y Máxima Zorreguieta

La comparación se da a partir de la actualización de los presupuestos de la Casa Real española para 2026, que mantuvo su dotación global sin aumentos, y del esquema salarial vigente en los Países Bajos, donde Amalia recibe una asignación considerablemente más elevada pese a su corta edad y a que aún no ejerce plenamente funciones ejecutivas.

El salario de Amalia y cuánto cobran los reyes de España

Desde 2025, Amalia de Orange percibe 1,5 millones de euros anuales, una cifra establecida por ley y vinculada directamente a su condición de primera en la línea de sucesión. El monto contempla tanto ingresos personales como gastos operativos necesarios para el desarrollo progresivo de su rol institucional.

En contraste, la Casa Real española cuenta con una dotación total de 8.431.150 euros para todo su funcionamiento. Dentro de ese esquema, Felipe VI recibe 290.000 euros al año, mientras que Letizia Ortiz percibe 160.000 euros. Es decir, ambos juntos suman poco más de 450.000 euros, muy por debajo del salario individual de la princesa neerlandesa.

Los reyes Felipe y Letizia

Cabe recordar que Amalia había renunciado voluntariamente a esta asignación al alcanzar la mayoría de edad, al considerar que no correspondía cobrar mientras no asumiera responsabilidades de peso. Sin embargo, decidió reactivarla ante el aumento de sus compromisos oficiales.

La diferencia entre las casas reales europeas

Más allá de los salarios individuales exagerados como el de Amalia de Holanda, la comparación deja en evidencia modelos de monarquía muy distintos. Mientras la institución española opera con uno de los presupuestos más bajos de Europa, la Casa Real de los Países Bajos maneja cifras cercanas a los 59 millones de euros anuales.

La princesa Amalia de Holanda

Otros países también muestran esquemas más amplios: Noruega ronda los 30 millones, Dinamarca los 19 y Suecia los 13. El caso más extremo es el del Reino Unido, cuya Sovereign Grant supera ampliamente los 130 millones de libras, sin contar los ingresos adicionales provenientes de los ducados históricos. Así, el sueldo de Amalia no solo refleja su rol como heredera, sino también una estructura institucional mucho más costosa y profesionalizada.