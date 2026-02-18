Así es el cuarto de arte de las hijas de La Joaqui: espejo gigante, atriles de pintura y cuadros

En medio de su casa, La Joaqui creó un espacio pensado especialmente para la imaginación de sus hijas. Lejos de los escenarios y las luces, el cuarto de arte se convirtió en un rincón íntimo donde la creatividad es protagonista. El ambiente combina estética moderna con detalles lúdicos que invitan a jugar y expresarse con libertad, donde cada elemento parece elegido para estimular la curiosidad.

La Joaqui y un espacio pensado para crear

Uno de los puntos que más llama la atención es una ventana de vidrio espejado gigante apoyado sobre la pared. De marco blanco y estilo clásico, amplía visualmente el espacio. Frente a él, dos pequeños atriles de madera sostienen las primeras obras de las niñas. Los caballetes, de tamaño infantil, les permiten pintar con autonomía, como verdaderas artistas en formación.

El espacio mantiene una base neutra, con paredes de hormigón visto y pisos claros que aportan calma visual. Sobre ese fondo sobrio, los colores de las pinturas y los juguetes cobran protagonismo. Un pequeño juego de mesa redonda y sillitas acompaña la dinámica creativa, donde pinceles, acuarelas y témperas se mezclan con risas y concentración, incluso las mascotas de la familia aparecen como espectadoras de este universo artístico.

La Joaqui y la apuesta por el arte desde la infancia

En otra esquina, una gran casa de muñecas blanca completa el escenario. Con múltiples habitaciones y detalles delicados, funciona como extensión del juego creativo. Allí también se construyen historias, se inventan personajes y se ensayan pequeñas narrativas cotidianas. El espacio no solo está pensado para pintar, sino para imaginar sin límites. Los cuadros apoyados sobre los atriles muestran trazos espontáneos, colores vibrantes y formas libres. La consigna parece ser disfrutar el proceso más que el resultado. Ese espíritu se refleja en la disposición abierta del ambiente, donde todo está al alcance de sus manos.

Creatividad en acción: pintura, juegos y libertad en su rincón artístico

Así, el cuarto de arte de las hijas de La Joaqui se convierte en un refugio creativo dentro del hogar. Un lugar donde el juego, el aprendizaje y la expresión conviven de manera natural. Entre espejos, pinceles y pequeñas obras en proceso, el espacio habla de acompañamiento y de una apuesta clara por fomentar su sensibilidad artística desde la infancia.