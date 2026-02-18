Nequi Galotti reveló la receta del budín familiar que aprendió a preparar para su hijo Santos

Hay recetas que trascienden generaciones y otras que, además, se convierten en puentes entre amigas. Eso fue lo que ocurrió cuando Nequi Galotti compartió en sus redes sociales un momento íntimo y especial junto a Evelyn Scheidl: la preparación del budín de limón favorito de la familia.

Nequi Galotti reveló la receta del budín familiar que aprendió de Evelyn Scheidl

En un video que compartió la conductora en su cuenta de Instagram, entre risas y anécdotas, ambas se pusieron manos a la obra para replicar una receta que, según contó la exmodelo, se prepara "desde siempre" en su casa y guarda secretos transmitidos "casi a ojo", como toda fórmula heredada.

Nequi Galotti y Evelyn Scheidl

"En esta casa gusta mucho el budín de limón, así que vamos a enseñar a hacerlo", dijo Evelyn, mientras Nequi Galotti admitió que lo necesitaba para Santos Mitre: “Lo tengo que aprender a hacer para mi hijo que cada vez que venís está esperando el budín”.

El destinatario de este gesto de cariño no es otro que el hijo menor de Nequi, fan declarado de este infaltable en las mesas argentinas. De hecho, al final del video, la conductora bromeó: "Mostrá el budín para que se lo coma, Santito. ¿Les gustó?".

En el posteo, Nequi Galotti acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción: "Hay regalos que no vienen envueltos. Hoy Evelyn Scheidl me enseñó a hacer el budín de limón que en su familia se prepara desde siempre… Ahora también en mi cocina, para mi hijo Santos que es fan. Porque las recetas se comparten... pero la amistad se celebra".

Nequi Galotti

La receta del budín de limón de Evelyn Scheidl

Ingredientes

200 cc de crema de leche

1 taza de azúcar

2 huevos

Extracto de vainilla

1 taza y un poco más de harina leudante tamizada

Ralladura de limón

Para el glasé

Azúcar impalpable

Jugo de limón o de naranja

Paso a paso

En un bowl, mezclar la crema con el azúcar. Incorporar los huevos y unas gotas de extracto de vainilla. Agregar la ralladura de limón. Sumar la harina leudante tamizada e integrar con movimientos suaves. (Opcional) Añadir arándanos congelados u otra fruta a gusto. Volcar la preparación en un molde previamente enmantecado y llevar a horno moderado hasta que esté cocido.

El secreto del glasé: mezclar azúcar impalpable con jugo de limón o naranja hasta lograr una consistencia intermedia: ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Verter sobre el budín ya frío y dejar que caiga naturalmente por los bordes.