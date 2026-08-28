De Mirtha Legrand y Daniel Vila a María Belén Ludueña y Jorge Macri: las mejores fotos de la Cena Anual de la Fundación Margarita Barrientos

Margarita Barrientos, es una reconocida líder social de la Argentina que fundó el famoso comedor Los Piletones y unió a las celebridades en su causa, a través de la Fundación Margarita Barrientos. Con el objetivo de ayudar a miles de familias que sufren por la pobreza y la falta de recursos, su organización ofrece comida diaria, atención médica y educación para asegurar que los niños del barrio Villa Soldati tengan un futuro mejor, y organiza una cena anual de excelencia para que los famosos más destacados puedan hacer sus aportes.

Este es el evento más importante que organiza esta entidad solidaria para juntar dinero y mantener sus proyectos. El encuentro de este año se realizó el jueves 27 de agosto por la noche en los salones del Hotel Hilton de Puerto Madero. Allí se reunieron empresarios, políticos y artistas famosos en una gran velada benéfica para colaborar con la causa, entre los que se destacaron Mirtha Legrand, Daniel Vila, María Belén Ludueña y Jorge Macri.

Las mejores fotos de la Cena Anual de la Fundación Margarita Barrientos / Créditos: CARAS

Las mejores fotos de la Cena Anual de la Fundación Margarita Barrientos

La gran noche solidaria del 27 de agosto del 2026, reunió a más de mil celebridades y empresarios de alta importancia en el salón principal del Hotel Hilton de Puerto Madero, para celebrar una nueva Cena Anual de la Fundación Margarita Barrientos. Empresarios, políticos y artistas famosos se reunieron con el único objetivo de colaborar económicamente para que la fundación pueda sostener todas sus obras de ayuda social durante el próximo año. La conducción de la velada estuvo a cargo de un gran equipo integrado por los periodistas Débora Plager, Fabián Medina Flores y la primera dama porteña María Belén Ludueña. Hacia el final del evento, el conductor Mariano Iúdica se sumó al escenario para aportar su energía y levantar el entusiasmo del público en los momentos más importantes.

Cristina Pérez, Luis Petri, Ricky Sarkany, Facundo Manes, Debora Plager, Fabián Medina Flores, María Belén Ludueña / Créditos: CARAS

Miguel Zarzur, Elda y Valentina Zarzur, Leo Mateu y Cecilia Gonzalez, Daniel Vila, Pamela David y Leo Mateu / Créditos: RED CARPET AGENCY

Los empresarios Daniel Vila, Jorge Brito y Miguel Zarzur protagonizaron una de las imágenes más significativas que dejó la gala, y fueron parte de la lista de importantes celebridades que fueron reconocidos con la tradicional olla de barro, un galardón especial otorgado por la fundación en reconocimiento al enorme aporte solidario que brindan estas figuras a lo largo de todo el año. En la mesa principal se sentaron las personalidades más influyentes de la noche, como lo son la fundadora Margarita Barrientos, la diva Mirtha Legrand, el empresario cafetero Martín Cabrales, el jefe de Gobierno Jorge Macri y los empresarios Jorge Brito junto a Gabriela Vaca Guzmán.

También el presidente de Zarzur Group, Miguel Zarzur, Daniel Vila con su esposa Pamela David, el reconocido relacionista público Leo Mateu de la agencia Red Carpet, el abogado Fernando Burlando, el abogado Fernando Burlando y su pareja e hija Barby Franco y Sarah Burlando, el ministro Luis Petri junto a la periodista Cristina Pérez, y la ministra porteña Clara Muzzio fueron parte de los invitados y se robaron los flashes de las cámaras.

Jorge Macri, Margarita Barrientos, Mirtha Legrand / Créditos: CARAS

Jorge Macri y María Belén Ludueña / Créditos: CARAS

Fernando Burlando, Facundo Arana, Barby Franco, Sarah Burlando, Mirtha Legrand, Sofía y Fabián Perechodnik / Créditos: CARAS

El momento de la subasta solidaria generó un gran entusiasmo y recaudó fondos históricos gracias a la generosidad de los presentes. El presidente de River Plate, Jorge Brito, junto a su esposa, ganaron la puja por la camiseta de la selección argentina firmada por Lionel Messi. Para quedarse con este preciado objeto, la pareja realizó una impresionante donación de 25.000 dólares. Por su parte, Daniel Vila protagonizó otro de los momentos más aplaudidos de la noche. Al donar la impactante suma de 50.000 dólares para adquirir la famosa pieza artística de orfebrería "La Flor" realizada por el maestro Juan Carlos Pallarols, en un gesto sumamente noble y caballeresco, decidió obsequiarle esta hermosa obra de arte a Mirtha Legrand, quien agradeció profundamente el detalle.

Daniel Vila compro La Flor de Pallarolds en Us 50.000.- y se la obsequi a Mirta Legrand / Créditos: RED CARPET AGENCY

Jorge Brito, Margarita Barrientos y Gabriela Vaca Guzman / Créditos: RED CARPET AGENCY

Claramente, la Chiqui se volvió el centro de escena y recibió un emotivo homenaje por su trayectoria y su ayuda constante. Mirtha Legrand está presente en todas las cenas, y no duda en dejar su huella dentro de la organización. Por eso, y tras ser nombrada y reconocida, tomó el micrófono en tres oportunidades para hablarle a los invitados y recibió la ovación de pie de todo el salón principal. Como muestra de agradecimiento por su colaboración ininterrumpida con el comedor Los Piletones, la producción del evento le hizo entrega de una olla de barro dorada. Tras la deliciosa cena y las intensas subastas, la celebración terminó con una gran fiesta, para coronar una jornada perfecta.

Daniel Vila, Jorge Brito y Miguel Zarzur, reconocidos como grandes colaboradores de la Fundacion Margarita Barrientos / Créditos: RED CARPET AGENCY

María Belén Ludueña, Jorge Macri, Margarita Barrientos, Mirtha Legrand / Créditos: RED CARPET AGENCY

De Mirtha Legrand y Daniel Vila a María Belén Ludueña y Jorge Macri. Las celebridades, los empresarios y las personalidad más importantes de la Argentina se reunieron una vez más en la Cena Anual de la Fundación Margarita Barrientos, y demostraron su lado más solidario con una de las fundaciones más activas del país.

A.E

Créditos: RED CARPET AGENCY y CARAS