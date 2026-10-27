Así está hoy Isabella Icardi, la quinta hija de Wanda Nara que cumple 10 años

La historia de amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi comenzó en medio de un enorme torbellino mediático que capturó la atención de la prensa internacional. A lo largo de los años, la pareja logró consolidar su unión y expandir su familia ensamblada con la llegada de dos hijas biológicas. Francesca Icardi fue la primera en nacer, seguida poco tiempo después por su hermana menor, Isabella Icardi. Las pequeñas crecieron rodeadas de lujos, viajes y una constante exposición en las redes sociales de sus famosos padres.

Sin embargo, el tiempo pasó volando y en este 2026, la más chica del clan está celebrando un número muy especial: cumple 10 años. A pesar de su corta edad, la niña se encuentra involuntariamente en el ojo de la tormenta mediática, convirtiéndose de manera recurrente en el centro de los escándalos y las interminables idas y vueltas que protagonizan sus padres.

Wanda Nara, Isabella Icardi

Así fue la vida de Isabella, la segunda hija de Wanda Nara y Mauro Icardi

Isabella Icardi llegó al mundo el 27 de octubre de 2016 en la exclusiva ciudad de Milán, Italia, y se convirtió en la quinta hija de Wanda Nara. El momento de su nacimiento fue sumamente emotivo y coincidió de manera exacta con el aniversario de casados de sus padres. El parto se produjo mediante una cesárea programada por la noche, y el encargado de dar la feliz noticia a nivel internacional fue el propio Mauro Icardi, quien compartió una tierna foto familiar desde la camilla del sanatorio apenas la beba estuvo en sus brazos.

El mensaje de Wanda Nara a su hija, Isabella Icardi, por su cumpleaños 10

Durante sus primeros años, la pequeña vivió en Milán debido a los compromisos deportivos de su padre con el Inter. La familia permaneció en esa ciudad italiana por un tiempo prolongado, hasta que en 2019 se mudaron a París, Francia, donde residieron tres años mientras el delantero jugaba en el PSG. Posteriormente, en 2022, el destino familiar cambió de rumbo hacia Estambul, Turquía, acumulando así una notable infancia multicultural.

Antes de la conflictiva separación de sus padres, la cotidianidad de Isabella estaba marcada por un entorno de absoluta exposición mediática y extravagantes lujos. Su vida transcurría entre exclusivos colegios internacionales, constantes viajes en aviones privados, vacaciones en destinos paradisíacos y masivas celebraciones de cumpleaños temáticas. A pesar de los flashes, mantenía un vínculo sumamente estrecho con sus cuatro hermanos mayores, mostrándose siempre como una niña alegre, fanática de la moda y muy unida a la rutina familiar consolidada en Europa.

Wanda Nara e Isabella Icardi

Así está hoy en día Isabella Icardi, la quinta hija de Wanda Nara

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi transformó drásticamente la rutina de Isabella, obligándola a adaptarse a una nueva realidad de vuelos constantes y dos hogares muy distantes. Actualmente, la menor del clan vive su vida en Buenos Aires junto a su madre y sus hermanos mayores. Esta dinámica alteró por completo su escolaridad y su entorno diario, haciendo que transite su infancia en un cambio que la une con sus raíces argentinas.

En medio de esto, el refugio más sólido para la pequeña sigue siendo la relación con sus hermanos. El fuerte lazo que mantiene con Francesca, Valentino, Constantino y Benedicto funciona como su principal contención emocional. A pesar de las turbulencias mediáticas de los adultos, el grupo de hermanos se muestra sumamente unido en cada aparición pública, compartiendo juegos, salidas y apoyándose mutuamente en esta nueva etapa de reconfiguración familiar.

Wanda Nara, Isabella Icardi, Francesca Icardi / Créditos: APTRA

A pesar de esto, y de que su presencia en redes sociales cobró un protagonismo asombroso para su corta edad, su rostro e identidad comenzó a ser oculto por sus padres. Junto a su hermana mayor, dejaron de ser las pequeñas influencers, debido a cuestiones legales que le prohiben a Wanda y Mauro mostrar cómo se encuentran sus hijas. Sin embargo, no fue un impedimento para la modelo, ya que sigue compartiendo en ocasiones muy excepcionales fotos de todos sus hijos, demostrando el crecimiento de la niña y su día a día en el colegio en la Argentina.

Detrás del brillo que caracterizó los primeros años de vida de Isbaella, la realidad de la menor es mucho más compleja. Al alcanzar los 10 años, se encuentra de manera involuntaria en el centro de las feroces batallas legales y las mediáticas discusiones de sus padres, quedando expuesta al hostigamiento periodístico por los conflictos de los adultos.

Así está hoy en día Isabella Icardi, la quinta hija de Wanda Nara

En medio de los escándalos de sus padres: Isabella Icardi cumple 10 años

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sumergió a Isabella en una constante exposición pública donde los reclamos cruzados dominan la escena mediática. Tras la reciente disolución formal de su matrimonio en Milán, la expareja continuó utilizando las plataformas digitales como un campo de batalla que afecta de manera directa la cotidianeidad de sus hijas. El episodio más reciente y escandaloso ocurrió durante el viaje de Mauro Icardi a México, destino que visitó junto a la China Suárez y los hijos de la actriz.

Desde el avión de regreso, el futbolista encendió la polémica al publicar una fotografía aérea manifestando el dolor por la ausencia de sus hijas. “Pronto podrán disfrutar con su papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”, expresó. La respuesta de Nara no tardó en llegar a través de sus propias redes sociales. Sin emitir declaraciones verbales directas, la empresaria optó por mostrar imágenes llevando a las nenas al colegio Lincoln para celebrar el International Day , exhibiendo fotos de la menor vestida de porrista y agregando la frase “Orgullosa de vos Isi”, una clara contramedida para demostrar que ella resguarda el bienestar diario de las menores frente a los reproches de su exmarido.

Isabella y el último escándalo de sus padres, Wanda Nara y Mauro Icardi

Hoy, en medio de este tenso clima familiar, la pequeña cumple 10 años y recibió un emotivo homenaje por parte de su madre, quien compartió un álbum con postales históricas de su nacimiento y crecimiento. En las conmovedoras imágenes, se leen sentidas dedicatorias que reflejan el profundo amor maternal. “Hace 10 años, nacía en Milán Isabella mi 5ta hija. No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este”, escribió la conductora.

Asimismo, el posteo incluyó un mensaje dedicado al grupo de hermanos mayores que la recibió en sus brazos: “Y ellos, que te esperaban ansiosos en casa para recibirte, para que llegaras a convertirte en la más chiquita de esta banda tan unida”, cerrando con la promesa de que “todos nosotros daríamos la vida por vos”.

Así está hoy Isabella Icardi, la quinta hija de Wanda Nara que cumple 10 años

A pesar del constante asedio mediático, la quinta hija de Wanda Nara transita su infancia contenida por el amor de sus hermanos. Aunque la separación de sus padres la ubique involuntariamente en un torbellino de disputas públicas, Isabella celebra su primera década resguardando su carisma e inocencia en un nuevo presente internacional.