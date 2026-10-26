Wanda Nara y Martín Migueles protagonizaron un romántico ida y vuelta en redes en una fecha especial: “Te amo squishy”

Desde su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara mantuvo una intensa vida sentimental que se convirtió en tema de interés público. Desde su romance con el cantante Elian “L-Gante” Valenzuela hasta su actual relación con Martín Migueles, la empresaria protagonizó distintos capítulos amorosos que despertaron la atención de la opinión pública. Sin embargo, a diferencia de sus vínculos anteriores, con el entrenador optó por mantener el noviazgo alejado de los medios y las redes sociales. Incluso llegó a declarar públicamente que estaba soltera y que no tenía que darle explicaciones a nadie, lo que alimentó el misterio en torno a su vida privada. No obstante, este lunes 26 sorprendió a sus más de 17,6 millones de seguidores al compartir un romántico álbum de fotos inéditas junto al empresario.

El sorpresivo álbum de fotos de Wanda Nara junto a Martín Migueles

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al compartir un collage de fotos en blanco y negro junto a Martín Migueles, su novio. Con las iniciales en inglés “HB” (Happy Birthday), dos emojis -una torta y un corazón rojo- y una etiqueta al cumpleañero, la mediática publicó una serie de postales que reflejaron distintos momentos de su relación.

Wanda Nara y Martín Migueles | Instagram

En las imágenes se los veía abrazados en situaciones íntimas, durante viajes y estadías en hoteles. En un segundo collage, sumó un escorpión, en referencia al signo zodiacal del entrenador, y un corazón naranja. Los besos y las escenas románticas también ocuparon un lugar central en las publicaciones, con las que la pareja dejó ver su costado más cariñoso y apasionado.

Este gesto dio lugar a un cariñoso intercambio en redes sociales, ya que Migueles reposteó el saludo de su novia y agregó una frase con la que coronó la publicación: “Te amo squishy”, junto con un corazón rojo. Con esta respuesta del empresario a la dedicatoria de su novia, dejó en evidencia su amor por ella. El breve mensaje sumó un nuevo capítulo a las demostraciones de amor que la pareja suele trasladar al mundo virtual.

La respuesta de Martín Migueles a Wanda Nara | Instagram

La historia de amor de Wanda Nara y Martín Migueles

La historia de amor entre Wanda Nara y Martín Migueles comenzó a tomar fuerza a mediados de 2025, cuando empezaron a mostrarse públicamente de forma cariñosa. En un primer momento, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) evitó ponerle un rótulo al vínculo y aseguró que él era su entrenador personal. Sin embargo, con el paso de los meses, las apariciones compartidas y los gestos románticos alimentaron las versiones de noviazgo, que terminó por afianzarse con una escapada a las Cataratas del Iguazú.

Pese a la exposición mediática que suele rodear su vida sentimental, los tortolitos eligieron mantener su relación con un perfil más reservado, aunque no estuvieron exentos de rumores de crisis y separación. En mayo de 2026, la empresaria llegó a declarar que estaba sola, pero las nuevas apariciones juntos dejaron entrever una reconciliación.

El romántico collage de fotos de Wanda Nara con Martín Migueles | Instagram

Con este intercambio en redes sociales, Wanda Nara y Martín Migueles dejaron en claro el amor que los une y compartieron con sus seguidores un álbum de fotos con imágenes inéditas e íntimas de su noviazgo. Aunque en los últimos meses eligieron mantener su vínculo lejos de la exposición en los medios, las dedicatorias y las imágenes juntos reavivaron el interés por su historia de amor y el presente de la pareja.