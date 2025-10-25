Así fue la fiesta de cumpleaños de Isabella, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi: decoración con ositos de peluche y mesa dulce

Este sábado 25 de octubre, Wanda Nara decidió festejarle el cumpleaños a Isabella, la hija menor que tiene con Mauro Icardi, quien el lunes cumplirá 9 años. La empresaria organizó un evento repleto de detalles tiernos, con una temática centrada en los ositos de peluche, tonos marrones y beige -estilo vintage- y una impresionante mesa dulce que capturó la atención de todos los presentes. Las fotos del festejo rápidamente circularon en redes sociales, donde se destacó la presencia de una figura que sorprendió a muchos: Maxi López, exmarido de la conductora de MasterChef Celebrity.

Los detalles más sorprendentes del cumpleaños de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi

El cumpleaños de Isabella reunió a familiares -incluidos los del linaje paterno que viajaron desde Rosario- y amigos cercanos en un ambiente cálido y lleno de ternura. De acuerdo con las fotografías compartidas por Wanda Nara en su cuenta oficial de Instagram, los invitados pudieron disfrutar de una decoración delicada, con osos como protagonistas, que se vieron reflejados en tazas, remeras, gorros, bolsas de tela, cajitas de pochoclos y una mega torta de tres pisos personalizada con el nombre de la pequeña.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la “Isi Fest” fue la unión de los adultos en el festejo: la empresaria, sus hijos mayores -Valentino, Constantino y Benedicto- y el propio Maxi López, todos compartiendo un momento de armonía que no pasó desapercibido.

Entre las tantas postales del evento, una imagen en particular resonó entre los seguidores de la mediática: una foto en la que se puede ver al participante del certamen de cocina de Telefe posando junto a otros hombres, acompañada de la frase “Los papis”. La publicación fue tomada con ternura por muchos seguidores, pero también encendió la polémica, ya que algunos interpretaron que esa descripción podría incomodar al jugador del Galatasaray, actual pareja de Eugenia “China” Suárez y padre de la homenajeada.

El gesto fue leído por algunos como una señal de unidad familiar y madurez, mientras que otros lo vieron como un mensaje con doble sentido. Lo cierto es que Wanda mantiene desde hace tiempo una relación cordial con el papá de sus hijos varones, ya que demostró que la prioridad siempre es el bienestar de los chicos.

Las imágenes del festejo muestran a Isabella feliz, rodeada de amor y una ambientación digna de ser admirada. Desde los centros de mesa hasta las bandejas de dulces, cada rincón estuvo pensado para reflejar el espíritu tierno y alegre de la niña. Pese a que por orden judicial se debe preservar el rostro de la menor en plataformas de interacción social, los gestos de la pequeña reflejan la emoción por lo preparado por su madre.

El cumpleaños de Isabella no solo fue una celebración inolvidable para la pequeña quien recibió sorpresas por adelantado, sino también un episodio que reavivó viejas historias familiares. No obstante, Wanda Nara se muestra orgullosa de las acciones que realiza para que sus herederos disfruten de las fiestas de cumpleaños como siempre lo soñaron, rodeados de las personas más cercanas a ellos y, en esta oportunidad, alejados de Mauro Icardi.

