El sofisticado look de Juana Viale en el Teatro Colón: vestido artesanal de Gabriel Lage

Juana Viale se robó todas las miradas con un elegante atuendo diseñado por Gabriel Lage

Juana Viale volvió a captar todas las miradas con un look que combinó elegancia, diseño de autor y trabajo artesanal. La actriz asistió a un evento en el Teatro Colón con un vestido de Gabriel Lage, una pieza de alta costura que se destaca por su confección manual y su estética refinada, reafirmando su lugar en el mundo de la moda.

Juana Viale

Según se conoció, el diseño pertenece a la colección 2026 del atelier del diseñador y fue realizado íntegramente a mano. La prenda se presenta en una tonalidad metálica de celeste acerado, una elección que aporta sofisticación y modernidad. Cada detalle fue pensado para resaltar la silueta femenina sin perder sobriedad.

En el look de Juana Viale se podían apreciar bordados en cristales, trabajados con precisión, aportando brillo sin excesos y evidenciando el nivel de dedicación que caracteriza a Gabriel Lage. La inspiración joyera se refleja en la forma en que la pedrería se integra al tejido, generando una pieza única que se distingue por su calidad y terminación.

Juana Viale y Gabriel Lage

Por su parte, la actriz complementó el vestido con un peinado recogido en rodete bajo y make up en tonos neutros, manteniendo una estética equilibrada que permite que el diseño sea el protagonista. La elección de accesorios fue mínima, en línea con el estilo del vestido, que no requiere elementos adicionales para destacar.

En cada una de sus apariciones, Juana Viale suele apostar por creaciones de diseñadores argentinos, y en esta ocasión volvió a elegir a Gabriel Lage, con quien trabajó en otras oportunidades. Su vínculo con la moda se caracteriza por una preferencia por los diseños de autor, las piezas únicas y los estilos sofisticados y modernos.

Por su parte, el look que utilizó en el Teatro Colón es una muestra del trabajo artesanal que define la alta costura local. La confección manual, el bordado preciso y la elección de materiales de calidad son parte de una tradición que el diseñador mantiene en sus colecciones. En este caso, el diseño logra un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo, con una paleta de color que se aleja de los tonos tradicionales.

Juana Viale

Juana Viale volvió a destacar en el Teatro Colón con un sofisticado look que refleja su estilo personal y su vínculo con la alta costura argentina. El vestido artesanal de Gabriel Lage, confeccionado con técnicas manuales y detalles precisos, acompañó con elegancia su presencia en el evento. La elección de la actriz reafirma su preferencia por piezas únicas y de diseñadores locales.

VDV