Así está hoy Pía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, que cumple 9 años

Pía Di María nació en 2017 y hoy, martes 3 de noviembre, cumple 9 años. Es la segunda hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, quienes se conocieron en 2009 y se casaron en 2011 en Rosario. La familia la completan su hermana mayor, Mía, nacida en 2013. En las últimas horas estos ambos padres publicaron posteos para saludarla y mostrar un poco de su vida actual.

La familia Di María

Jorgelina Cardoso y Angel Di María: Los mensajes de los papás

Jorgelina Cardoso compartió un collage con fotos de Pía desde bebé hasta la actualidad. Se la ve de muy chiquita en la playa, después de nena en distintos looks, junto a su hermana y también en su fiesta de cumpleaños. En el posteo le escribió: “Muy feliz cumpleaños a mi bebita, deseo con el alma que siempre seas feliz. Te amo con todo mi corazón”.

La historia de Instagram de Jorgelina Cardoso por el cumpleaños de Pía

En tanto Ángel Di María publicó una foto de Pía recostada en un barco, con el mar de fondo, y le escribió: “9 añitos”. El mensaje dice: “Feliz cumpleaños a mi terremoto. Deseo que sigas siendo muy feliz. Que sigas alegrándonos cada día de nuestras vidas con tus locuras, tu amor, tu dulzura y toda esa energía hermosa que tenés. Te amo muchísimo flaquita hermosa”.

El mensaje de Angel Di María para su hija Pía

Así está Pía Di María hoy

En las imágenes más recientes Pía Di María aparece más alta, con el pelo largo y una sonrisa que ya no es de nena chiquita. El contraste con las fotos de bebita que subió su mamá marca el paso de los años. Pía ya tuvo algunos momentos difíciles: durante el Mundial de Qatar 2022 la internaron de urgencia en Doha por fiebre alta y malestar.

Así está hoy Pía Di María

Y en febrero de 2023 pasó por una cirugía por amigdalitis. En ambos casos se recuperó bien. Su hermana Mía, en tanto, nació con apenas seis meses de gestación y un pronóstico delicado, pero superó las complicaciones y hoy se encuentra en perfecto estado de salud.

Hoy, a los 9 años, Pía Di María sigue siendo esa nena de energía imparable que llena de alegría a su familia. Creció, cambió el pelo y la estatura, pero mantiene esa mezcla de locuras y dulzura que su papá celebra en cada saludo. En las fotos se nota una chica cada vez más grande, pero con la misma sonrisa que acompañó a sus padres desde que era un bebé.