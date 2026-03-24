Jorgelina Cardoso y Ángel Di María se cansaron de un influencer y filtraron su número de teléfono: "¿Querés fama, tontito?"

Lo que comenzó como un rumor en X, escaló rápidamente hasta convertirse en una guerra abierta entre Ángel Di María, su esposa Jorgelina Cardoso y el periodista Gonzalo Sotelo. La paciencia de la familia del campeón del mundo llegó a su límite este martes, cuando decidieron exponer públicamente a quien, según ellos, intentaba "ensuciar" su nombre a cambio de unos minutos de fama.

El origen del conflicto: rumores en Funes y la furia de los Di María

Todo se desencadenó a raíz de una publicación realizada por Sotelo, un influencer con menos de 10.000 seguidores, quien lanzó una versión sobre un supuesto escándalo ocurrido en el exclusivo barrio privado de Funes, Santa Fe, donde reside la familia de Ángel Di María durante sus estancias en Argentina.

La reacción no se hizo esperar. Acostumbrada a ser la principal defensora de su familia, Jorgelina Cardoso no midió palabras y utilizó sus historias de Instagram para confrontar al comunicador. Con capturas de pantalla y un tono visiblemente molesto, la esposa del "Fideo" disparó: "¿Querés fama, tontito? Te metiste en la boca del lobo, tenés que volver a nacer para ser más inteligente".

Historia de Jorgelina Cardoso

Historia de Jorgelina Cardoso

Por su parte, el actual delantero de Rosario Central también se sumó al descargo. Con la templanza de quien cuida su legado pero la firmeza de un padre de familia, Ángel Di María sentenció: "Te voy a dar un poco de fama, salame. Qué manera de inventar cosas". Además, el ídolo de la Selección argentina advirtió que, de continuar las difamaciones, el asunto se trasladará directamente al ámbito judicial.

Historia de Ángel Di María

La filtración del número y el contraataque del periodista

Sin embargo, el punto más álgido del escándalo ocurrió cuando Jorgelina Cardoso, en un acto de justicia por mano propia digital, decidió publicar una captura de pantalla donde se veía claramente el número de celular personal de Gonzalo Sotelo.

Ante las críticas de quienes consideraron que la medida era excesiva, Jorgelina fue tajante y utilizó una frase popular para cerrar la discusión: "Si te gusta el durazno, bancate la pelusa".

La reacción del influencer no tardó en llegar. Abrumado por la catarata de mensajes, llamadas y notificaciones que empezaron a lloverle tras la exposición de su contacto, Sotelo hizo un descargo en sus propias redes. "Si me pasa algo, hago responsable a la que filtró mi número", escribió, dejando entrever que el hostigamiento digital podría derivar en consecuencias físicas o legales para Cardoso.

Historia de Jorgelina Cardoso

¿Qué se sabe sobre el supuesto escándalo en el barrio privado?

Hasta el momento, no ha surgido ninguna prueba que respalde los dichos iniciales de Sotelo sobre los incidentes en el barrio de Funes. La defensa de Jorgelina Cardoso y Ángel Di María sostiene que se trata de una estrategia de "caza de clics" por parte de personas que buscan visibilidad a costa de figuras públicas.

AM